Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской

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Напомним, что недавно 65-летняя Любовь Успенская шокировала публику, сделав странное заявление в соцсетях. Она сказала, что мечтает об еще одном ребенке. «Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть… Интим не предлагать», — заявила певица.

больше по теме «Пожелайте мне удачи»: Любовь Успенская готова прибегнуть к ЭКО65-летняя певица хочет стать мамой во второй раз.

В качестве примеров того, что у знаменитостей в солидном возрасте появляются дети Любовь Успенская привела Примадонну отечественной сцены Аллу Пугачеву и актера Эммануила Виторгана , сообщает телеканал «360».