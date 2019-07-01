Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия будет добиваться наказания напавших на россиянина в Косово 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Москва будет добиваться наказания виновных в нападении на россиянина-сотрудника миссии ООН в Косово и поможет ему получить гарантии безопасности при решении вопроса о дальнейшей работе, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
"Мы будем добиваться расследования, наказания виновных, оказывать содействие, чтобы ситуация с дальнейшей работой нашего коллеги решалась в его интересах и при гарантировании личной безопасности", — заявил посол.
Он отметил, что этот случай — вопиющий, это дикость, и трудно найти аналогичные примеры. Инцидент представляет собой явное проявление агрессии в отношении россиянина, сказал собеседник.
"С российской стороны, разумеется, незамедлительно было сделано все, чтобы проявить заботу о российском сотруднике, обеспечить его интересы", — добавил Боцан-Харченко.
Последние новости
«Обойдемся без русских. Пусть едут арабы!» Что происходит в Тбилиси Скабеева высмеяла отказ Литвы и Грузии покидать сессию ПАСЕ за Украиной Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает
Комментарии
Другое , ООН , РИА Новости , Москва , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина захотела приостановить участие в ПАСЕ7
«Швырнули на тротуар и сказали, что я позорю нацию»8
«Очень глупо»: Канделаки о заявлении Катамадзе
Симоньян ответила на заявления грузинских певиц о России2
Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей356
Видео
01:43
«Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев
Украина В мире
00:28
Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции
Войска
10:13
Пока вы спали: Путин вступил в сражение с либеральной идеей
Политика
05:45
«Это трасса?»: Валуев пожаловался на дороги в России
Политика
00:53
Борис Джонсон призвал позлить Путина
В мире
02:23
Врач умертвил ребенка из-за «хорошей статистики»
Происшествия
08:15
«Оружие возмездия Путина» заснял спутник
Армия
00:32
Малахов рассказал о болезни сына
Шоу-бизнес
00:46
Путин встал во время исполнения гимна Украины
Политика
01:17
«Путин мой враг»: Катамадзе передумала насчет России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение