Как выглядит Россия в миниатюре 

Парк «Россия в миниатюре» — это самые известные достопримечательности России, собранные в одном месте, в Музее-заповеднике Царицыно.
Миниатюры выполнены в масштабе 1:50. Это историко-архитектурные памятники, дворцы, храмы и другие сооружения — более 80 экспонатов.
Над их созданием в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов. Все объекты выполнены в единичном экземпляре.
Экспонаты выставки очень разноплановые.
Есть здесь и космодром Восточный и «Арктический трилистник», Волгоградский планетарий и пожарная каланча Омска, Золотая обитель Будды Шакьямуни (Элиста) и Рыбинский речной вокзал-дебаркадер и т. д.
Все миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных сооружений.
По словам директора музея-заповедника «Царицыно» Елизаветы Фокиной, разработанная экскурсионная программа носит образовательную направленность, знакомит с историческими и архитектурными памятниками, музеями, способствует нравственному, моральному и эстетическому воспитанию.
По выставке будут проводиться экскурсии с аудиогидом.
За приглашение на мероприятие спасибо сообществу moscultura
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