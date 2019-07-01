Как выглядит Россия в миниатюре

Парк « Россия в миниатюре» — это самые известные достопримечательности России, собранные в одном месте, в Музее-заповеднике Царицыно.

Миниатюры выполнены в масштабе 1:50. Это историко-архитектурные памятники, дворцы, храмы и другие сооружения — более 80 экспонатов.

Над их созданием в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов. Все объекты выполнены в единичном экземпляре.

Экспонаты выставки очень разноплановые.

Есть здесь и космодром Восточный и «Арктический трилистник», Волгоградский планетарий и пожарная каланча Омска, Золотая обитель Будды Шакьямуни (Элиста) и Рыбинский речной вокзал-дебаркадер и т. д.

Все миниатюры выполнены из архитектурного пластика, который передает точный рисунок узоров, барельефов, окон и дверей архитектурных сооружений.

По словам директора музея-заповедника «Царицыно» Елизаветы Фокиной, разработанная экскурсионная программа носит образовательную направленность, знакомит с историческими и архитектурными памятниками, музеями, способствует нравственному, моральному и эстетическому воспитанию.

По выставке будут проводиться экскурсии с аудиогидом.

За приглашение на мероприятие спасибо сообществу moscultura

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