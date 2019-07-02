Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля. Основой консенсуса стала позиция России , которая членом организации не является, но, будучи участником договоренностей о сокращении добычи, выступила за пролонгацию квот. И хотя решение было принято без затруднений, не все члены ОПЕК с одобрением восприняли усиление влияния Москвы на политику картеля.

Все как один

Сделка о сокращении добычи в рамках ОПЕК+, работавшая с начала 2019 года, истекла в воскресенье. Обсуждение ее будущего началось еще в марте, но консенсуса не удавалось достичь, так как Россия сохраняла молчание относительно возможности продления. Мнение РФ стало известно только за день до встречи.

Заявление о необходимости продления договоренностей сделал российский лидер Владимир Путин на саммите G20 в Осаке 29 июня. После переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях "двадцатки" он озвучил и предпочтительный срок продления (от шести до девяти месяцев), и объемы (сохранение прежних квот).

Позднее в Вене выяснилось, что позицию Москвы и Эр-Рияда о необходимости продления квот поддерживают большинство из 24 стран-участниц. Наиболее обсуждаемым стал вариант пролонгации на девять месяцев. Как объяснял саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех, поддержание ограничений позволит стабилизировать рынок нефти уже к декабрю. Но поскольку зимой спрос на нефть сезонно снижается, целесообразно сохранять квоты по март включительно, говорил он.

И один против всех

Лишенная интриги встреча ОПЕК все же не прошла гладко, что характерно для многосторонних консультаций в организации. Прибывший в Вену за несколько часов до встречи министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане назвал характер принятия решений односторонним и увидел в этом угрозу распада картеля.

"Я не имею ничего против продления сокращения добычи. Главная проблема для ОПЕК — единоличное принятие решений. Это большая угроза. ОПЕК умирает из-за этого", — заявил он журналистам.

"Я думаю, что влияние России [в ОПЕК] должно приветствоваться. Россия — значительный экспортер. Я думаю, что Россия ведет себя очень уважительно по отношению к другим членам. Никто в ОПЕК+ не диктует другим, что делать, в том числе Россия", — сказал аль-Фалех.

По его словам, нужно учитывать, что "Россия и Саудовская Аравия — крупнейшие производители" и что они сокращают добычу "больше всех".

Заявление Путина о готовности России и Саудовской Аравии продлить сделку в рамках ОПЕК+ отражает только позиции этих двух стран и не предопределяет исход общего обсуждения вопроса, подчеркнул 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать критическое заявление Зангане о том, что мандат решений в ОПЕК фактически перешел в руки Москвы и Эр-Рияда. "Речь идет о том, что две страны [РФ и Саудовская Аравия] заявили о своей позиции, о своем подходе", — пояснил Песков.

Как оказалось, якобы предопределенность исхода дискуссии — это не единственная тема, волновавшая Зангане. В ходе заседания Иран критиковал и проект хартии бессрочного сотрудничества стран ОПЕК+. Причины недовольства Ирана пока неизвестны, но встреча из-за этого вопроса затянулась на семь часов, из которых на обсуждение продления сделки ушло не более часа.

Все же проект хартии страны ОПЕК согласовали, и в этом виде он ляжет на стол министров от стран "не ОПЕК", заседание которых состоится во вторник.

Хартию стран ОПЕК+ планировалось подписать еще на встрече в декабре. Но тогда министры сочли документ недостаточно хорошо подготовленным и отправили его на доработку. Документ не предусматривает юридических обязательств стран-участниц и не является уставом новой организации. После начала подготовки в США антикартельного законопроекта, известного как акт NOPEC, в ОПЕК+ отказались от планов создания нового картеля на базе ОПЕК+ со штаб-квартирой в Вене.

Следующая министерская встреча ОПЕК состоится 5 декабря в Вене. Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев — по март 2020 года включительно.