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В Москве девушку-режиссера избили напротив здания полиции 

Lenta.ru + ещё 11 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
Двое неизвестных напали на режиссера Агнию Галданову напротив столичного главка МВД. Об этом сама девушка написала на своей странице в Facebook.
По словам Галдановой, инцидент произошел на улице Каретный Ряд, возле Петровки, 38. В четверг девушка возвращалась с вечеринки из сада «Эрмитаж», к ней подошли двое мужчин и предложили интим.
«Я их послала на ***. За это мне прилетело кулаком в лицо. А потом еще раз в голову, отчего я упала на землю. Ни один прохожий не заступился. Я выбежала на проезжую часть, спасаясь от них, но ни одна машина не остановилась. Просто объезжали. А они схватили меня за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить», — написала Галданова.
После этого, отметила девушка, она лежала на улице избитая до тех пор, пока за ней не приехала подруга. Врачи констатировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы. Режиссер написала заявление в полицию.
27 апреля в Москве таксист избил пассажирку и попытался ее изнасиловать. Девушка оказалась мастером спорта России по художественной гимнастике, призером в командном первенстве России, а также абсолютной чемпионкой международного турнира BostonCup. Спортсменка смогла вырваться и сбежать из автомобиля, но оставила в нем сумку с ценными вещами.
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Другое , Эрмитаж , МВД , Москва
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