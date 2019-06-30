Как украинцы едут в Европу на заработки, но получают гроши и унижение

Трудовых мигрантов из Украины Молдавии и других республик бывшего СССР обманывают и заставляют трудиться в рабских условиях не только в России , но и в благополучной Европе. Истории о том, как очередной украинец поехал в одну из стран ЕС и умер из-за бесчеловечного отношения работодателей, уже мало кого удивляют. Последний такой случай произошел в Польше : мужчине стало плохо во время рабочей смены, однако начальница запретила ему вызывать скорую. После рабочего дня она просто вывезла его в лес и оставила умирать. Но украинцы все равно едут, несмотря на все риски и растущую неприязнь местного населения. «Лента.ру» выяснила, что приходится терпеть украинцам в погоне за трудовым евро и почему в Европе их считают людьми второго сорта.

Отправляясь на заработки в Европу, украинцы главным образом выбирают Польшу и страны Прибалтики. Это близко, там постоянно не хватает рабочей силы (местные уезжают в страны западной Европы), нет языкового барьера, зато полно бывших соотечественников, которые готовы помочь с трудоустройством за скромное вознаграждение. Неудивительно, что с наступлением лета в Эстонии начинается наплыв сезонных работников, преимущественно украинцев. Они берутся за работу, не требующую квалификации, например, занимаются сбором клубники. Но это настоящая головная боль для местных трудовых инспекций, так как работодатели обычно не регистрируют сезонных тружеников, доставляя тем самым массу хлопот полиции, миграционной и налоговой службам. Ну, а самим работникам платят гроши, понимая, что жаловаться они не пойдут.

Глава Минэкономики Эстонии Таави Аас отмечает, что количество гастарбайтеров в этом году в десять раз превышает квоту для зарубежной рабочей силы. Только за пять месяцев этого года в Эстонии было оформлено 16,5 тысячи разрешений на краткосрочную работу. Сколько же въехало в страну нелегалов, точно не знает никто.

Министр внутренних дел Март Хельме считает, что наплыв сезонных работников несет угрозу маленькому государству, где этнических эстонцев становится все меньше. «Даже если мы говорим о людях из Ида-Вирумаа (северо-восточный уезд Эстонии, населенный главным образом русскоязычными жителями) — пусть они и не являются эстонцами, но они приехали сюда еще в советские времена, их дети и внуки живут здесь постоянно. Они уже наши. А если мы говорим о тех, кто приезжает в Эстонию с Украины, — это не наши люди. Это, конечно, проблема, потому что они отбирают рабочие места у наших. Приезжие готовы работать за более низкие зарплаты», — жалуется он.

Однако политик и бизнесмен Мартин Репинский, на ферме которого работают приезжие из Украины, объясняет: «Есть работа, где нужно много людей на один-два месяца, чтобы, например, собрать клубнику. В Эстонии нет столько людей на время сбора урожая, поэтому есть возможность привезти временно людей с Украины, из Белоруссии . Я за то, чтобы официально можно было привозить больше дешевой рабочей силы для некоторых сфер экономики».

Работодатели настаивают, что без иностранцев им уже никак не обойтись. Строительство, сельское хозяйство, производство — везде, куда ни глянь, требуются рабочие руки. «Есть много конкретных примеров, когда предприятие просто стоит перед выбором: закрыться или завезти сезонных рабочих, например, с Украины», — жалуется председатель Центрального союза работодателей Арто Аас.

Владелец эстонской фабрики по производству мебели «Стандарт» Энн Вескимяги видит проблему даже не в демографии, а в том, что образовательная система Эстонии «штампует» будущих управленцев — администраторов и бизнес-менеджеров. А вот найти достаточно людей рабочих специальностей, да еще и с «золотыми руками», — задача, по его словам, очень сложная.

«Мы прекрасно знаем, каков средний заработок на Украине. Если сравнить эту сумму с нашим средним заработком, то у нас люди получают в пять, а то и в шесть раз выше», — замечает он.

Однако качество работы приезжих часто вызывает нарекания. Члены правлений квартирных товариществ Эстонии рассказывают похожие истории о том, как ремонты у них затягиваются на много месяцев. Газета Postimees пишет, что чаще всего в таких историях фигурируют нелегальные трудовые мигранты с Украины.

Сценарий примерно один. Квартирное товарищество заключает договор о ремонте здания с эстонской фирмой. Дом обносят лесами, начинаются подготовительные работы, но почему-то бригады парней, говорящих на украинском, постоянно сменяют друг друга. Замена, как правило, оборачивается несколькими днями или даже неделями простоя. Хозяин фирмы обещает вот-вот продолжить работы, ссылаясь на огромное количество заказов. Снова подъезжает бригада украинцев, но через некоторое время они вновь исчезают — часто из-за вмешательства правоохранительных органов , организовавших рейд и выявивших нелегалов с просроченными визами или без разрешения на работу.

Украинцы по возвращении на родину тоже жалуются на своих работодателей. Так, 55-летний житель Закарпатской области Василий поведал, как их с сыном позвали поработать в Эстонии на реставрации фасадов старинных зданий, пообещав в месяц до 2,5 тысячи долларов. До Таллина воодушевленные украинцы ехали в микроавтобусе с будущими коллегами по работе — членами секты «Свидетели Иеговы» (организация, запрещенная на территории РФ).

На месте их расселили по домикам, по четыре человека в комнате. Всего в рабочей колонии оказалось около 30 украинцев и человек 20 молдаван. С них сразу взяли по 100 евро — якобы на изготовление удостоверений, подтверждающих право на работу. Потекли трудовые будни: приезжие вкалывали по 12 часов в день, занимались утеплением старых советских пятиэтажек, за что получали на руки по 25 евро в неделю.

«Этого хватало разве что на макароны. Хорошо, что хотя бы хороший кусок сала из дома привезли», — сокрушался Василий. По его словам, в таком режиме они с товарищами трудились в поте лица целый месяц, а работодатели все не давали им полного расчета, кидая лишь скудные крохи. Если кто-то пытался отстаивать свои права, бунтаря угрожали сдать в полицию, а там ему грозила депортация за нелегальный труд.

К исходу месяца подвезли еще две бригады из украинских Мукачева и Ужгорода — опять же из числа «иеговистов». Их тоже начали кормить «завтраками». Глядя, как новички проходят тот же цикл страданий, Василий окончательно догадался, куда он угодил. «Именно тогда мы и поняли, что попали в кабалу. А наши так называемые рабочие удостоверения — обычная липа», — вспоминает украинец.

Василий с сыном предпринимали попытки усовестить хозяйку фирмы Юлю, но та резко бросала в ответ: «У меня связи везде, ты никто, рот откроешь — сразу звоню в миграционную службу, и тебя моментально депортируют». Гастарбайтеры покорно выслушивали хозяйку и возвращались к работе. На слуху у всех были свидетельства того, что Юля не шутит. «Нескольких закарпатцев (запад Украины) действительно депортировали, причем они еще и отсидели в каталажке. Вернули домой без денег и без права въезда на территорию Евросоюза на пять лет. Всем было понятно, что это месть Юли», — поведал обманутый работник.

Василий с сыном провели в Эстонии два месяца. По возвращении домой попытались обратиться к юристу и в правоохранительные органы. Но там их сразу предупредили, что дело практически безнадежное, ведь он и вправду работал в стране ЕС нелегально. Именно тогда Василию рассказали, почему «рабовладельцы» набирали сотрудников преимущественно из «Свидетелей Иеговы» — они в силу своих убеждений не могут обращаться в полицию и свидетельствовать против обидчиков.

Своими впечатлениями от условий труда в Эстонии поделился и гражданин Украины Евгений Деркач, в прошлом работник ракетно-космического предприятия «Южмаш» в городе Днепр (бывший Днепропетровск). Сейчас завод простаивает.

Евгений нанялся на эстонское рыбоперерабатывающее предприятие DGM Shipping AS. В отличие от Василия, ему дали подписать контракт, однако на этом цивилизованное обращение с наемником закончилось. Вместе с группой украинцев его заселили в служебную квартиру в пригороде Таллина, из-за чего им приходилось тратить на дорогу по три часа в день. По словам Евгения, в контракте была указана месячная зарплата в 470 евро, но ему обещали платить четыре евро в час, то есть гораздо меньше, чем по изначальной договоренности.

Украинец пожаловался, что его заставляли работать в цеху по 12 часов ежесуточно, а выходных почти не давали. Позже наметились и проблемы с документами: он поехал в Эстонию по приглашению и биометрическому паспорту — принимающая сторона утверждала, что открывать визу не надо. После нескольких рабочих смен Евгения повезли в департамент полиции и погранохраны Эстонии, чтобы оформить пластиковую ID-карту удостоверения личности, так как без нее нельзя получить банковскую карточку. Но в департаменте ему сообщили, что ID-карту выдают только тогда, когда на руках есть вид на жительство. А без рабочей визы, по одному лишь паспорту и приглашению, трудиться нельзя.

«За нелегальную работу в Европе полагается депортация и пять лет запрета на въезд в ЕС. В общем, взгрустнул я и подумал: надо срочно ехать домой», — говорит Евгений.

Его бывшие работодатели, заметив его рассказ в украинской прессе, были очень возмущены. Руководитель по маркетингу DGM Shipping AS Алена Протасова поделилась своей версией этой истории. По ее словам, украинца заранее оповестили о том, чем занимается предприятие и сколько ему придется работать. Более того, как она утверждает, что Деркачу помогли сделать разрешение на работу, но он испугался трудностей.

«Отработав всего одну смену, Евгений сказал, что очень устал, что работа слишком тяжелая. Он собрал свои вещи и, нарушив трудовой договор, не предупредив заранее и не отработав необходимое количество часов, уехал назад на Украину», — добавила пресс-секретарь. По ее утверждению, это был первый и, скорее всего, последний опыт привлечения сотрудников из этой страны, так как у них не хватает ни квалификации, ни чувства ответственности.

«Так как мы сильно пострадали экономически из-за антироссийских санкций, то решили сэкономить на рабочей силе», — признает при этом Протасова.

В последнее время власти Эстонии пытаются бороться с подобными эксцессами. В правительстве заявляют о необходимости «более четкого регулирования и эффективного контроля» в сфере использования зарубежной рабочей силы. МВД в сотрудничестве с другими министерствами внедряет план по предотвращению нелегальной занятости. Сотрудники департамента полиции и погранохраны в сотрудничестве с налоговиками и трудовой инспекцией проводят контрольные рейды по эстонским фирмам.

«Например, уже повышены размеры денежных штрафов для работодателей, которые используют нелегальную рабочую силу. Их могут отстранить от участия в конкурсах на государственные подряды, а злостным нарушителям вообще грозит запрет на ведение экономической деятельности», — поясняет советник отдела политики в области гражданства и миграции министерства внутренних дел Эва Лиллемяэ.

Но в Центральном союзе работодателей Эстонии опасаются, что это может привести к обратному эффекту. «Если гайки затянуть еще туже, то с большой вероятностью увеличится доля нелегальной рабочей силы. Работники будут приезжать в качестве туристов или каким-либо другим путем и трудоустраиваться, не имея для этого ни малейших оснований», — считает председатель организации Тоомас Тамсар.

Бизнес предлагает свой вариант решения проблемы. Предприниматели настаивают на законном предоставлении гастарбайтерам работы, ограниченной по срокам. Для этого стоит ввести рабочие визы сроком до трех лет, считают в союзе работодателей. «Это очень эмоциональная тема, поскольку многим из нас не нравится видеть среди себя инородцев», — признает при этом Тамсар.

Слова главы союза работодателей как нельзя лучше подтверждают перемены, произошедшие в этом году в правительстве Эстонии. В правящую коалицию вошли три политические силы, одна из которых является правой по духу, а вторая, возглавляемая как раз главой МВД Мартом Хельме, — и вовсе праворадикальной, националистической.

Причем «Консервативную народную партию» Хельме до недавнего времени воспринимали как агрессивных маргиналов, нападающих на традиционные европейские ценности и особенно негодующих по поводу толерантности к мигрантам. Теперь эта сила определяет политический курс одной из стран Евросоюза. В программе «консерваторов» огромное место занимает борьба с иммиграцией в Эстонию — как легальной, так и нелегальной: не секрет, что многие гастарбайтеры отчаянно пытаются «зацепиться» и остаться, и правительство опасается, что их наплыв размоет национальную основу Эстонии, подложив тем самым мину под институт эстонской государственности.

Сторонники Хельме не одиноки в своих устремлениях: Европа в целом заметно накренилась вправо после недавних выборов в Европарламент . Например, в Великобритании первое место заняла поддерживающая Брексит «Партия независимости» Найджела Фараджа . Ультраправая «Лига» стала по итогам выборов лидером в Италии, укрепив позиции своего вожака — вице-премьера и главы МВД страны Маттео Сальвини. Правящая в Польше евроскептическая партия «Закон и справедливость» заняла первое место на национальных выборах. Во Франции продолжает набирать силу «Национальное объединение» Марин Ле Пен

Однако политики не в силах противостоять объективной реальности. Развитые государства с небольшим населением очень нуждаются в рабочих руках. А люди в странах с проблемной и слабой экономикой нуждаются в дополнительном заработке. Значит, украинские, молдавские и прочие нелегалы продолжат ездить в Европу на свой страх и риск, несмотря на тревожные рассказы о рабских условиях труда и растущую неприязнь местных к чужакам.