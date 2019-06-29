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Путин рассказал о реакции зарубежных лидеров на его слова о либерализме 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин признался, что был удивлен активному обсуждению его слов про либеральную идею: кто-то из зарубежных лидеров на саммите G20 поддержал его позицию, кто-то поспорил.
Ранее на этой неделе в интервью Financial Times российский лидер, в частности, высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
"Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью, что это интервью… вызвало, действительно, такой интерес. И некоторые коллеги, я сейчас не буду называть поименно, действительно обсуждали со мной [на встречах в рамках саммита Группы двадцати] темы, которые там подняты. Кто-то в целом поддержал, кто-то оппонировал и спорил", — рассказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита в Осаке.
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Другое , Владимир Путин , Financial Times
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