Путин подтвердил, что обсуждал с Трампом ситуацию с украинскими моряками

ПУТИН ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ТЕМА ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ ПОДНИМАЛАСЬ НА ВСТРЕЧЕ С ТРАМПОМ, НО НУЖНО ДОЖДАТЬСЯ ВЕРДИКТА СУДА