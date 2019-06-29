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Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
РИА Новости
40 минут назад
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РИА Новости
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ПУТИН: ПРОРЫВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ИТОГАМ ФОРУМА G20 НЕТ, НО ВСЕ УЧАСТНИКИ ПОДТВЕРДИЛИ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ РАЗВИТИЮ МИРОВОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
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