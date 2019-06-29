Законы, вступающие в силу 29 июня

Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 109-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.33 и 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части установления предельного размера государственной пошлины за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей и освобождения от уплаты государственной пошлины отдельной категории физических лиц»

Установлен размер государственной пошлины за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей, в том числе при продлении срока временного вывоза культурных ценностей. Он равен 0,01% от страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей. Он не может быть больше 5000 рублей.

Физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз в целях гастрольно-концертной деятельности струнных музыкальных инструментов или смычков, в том числе при продлении срока временного вывоза в указанных целях струнных музыкальных инструментов или смычков.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2019 года № 755 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158»

Установлены основные условия предоставления синдицированных кредитов в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Кроме того, установлена возможность рефинансирования кредитов и займов, предоставленных на инвестиционный проект ранее.

Также внесены изменения в целевое направление предоставления субсидии из федерального бюджета в «ВЭБ.РФ» на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках программы, а также в сроки и период заключения соглашения о предоставлении такой субсидии.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2019 года № 752 «О внесении изменений в приложения № 14.1 и 14.2 к государственной программе Российской Федерации „Развитие образования“

Требование об использовании проектной документации, которая разработана с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования, сохранено только для строительства новых зданий детсадов. На приобретение помещений под детсады в ранее построенных зданиях эти требования распространяться не будут.

Также скорректирован порядок выделения субъектам РФ средств из федерального бюджета на создание в детских садах дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 1,5 до 3 лет.