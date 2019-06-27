«Не получилось, так бывает»: Алена Водонаева подала на развод

Пару разведут уже в конце июля.

Алена Водонаева и Алексей Косинус были в браке полтора года. Несколько месяцев назад в Сети стали появляться слухи о том, что пара рассталась. Сама же Алена подтвердила разрыв с мужем лишь в мае. А 26 июня пара подала на развод. Об этом Водонаева сообщила в своем Instagram и рассказала, что официально станет свободной женщиной 30 июля.

— поделилась Алена.

(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Напомним, ранее Алена рассказала, что стало причиной расставания с мужем. По словам Водонаевой, Алексей не оправдал ее ожиданий. Их брак дал трещину, а Косинус не пытался предпринять никаких действий для его спасения. В итоге пара решила расстаться. Напомним, что осенью 2017-го Алена Водонаева вышла замуж во второй раз. Избранником телеведущей стал диджей Алексей Косинус, выступающий под псевдонимом Zeskullz. Через год пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе.

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Текст:Виктория Разумова

Фото:Instagram