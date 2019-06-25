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В России появился мощный накопитель энергии 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Есть другой, куда более «умный» и экономичный вариант — запасать энергию в специальном накопителе и выдавать ее сеть при скачке мощности. Такие системы есть, но выпускают их лишь несколько зарубежных компаний. России приходится закупать их по импорту. И вот ученые Новосибирского государственного технического университета создали мощный накопитель, который на 95 процентов состоит из отечественных комплектующих. Конструкция представляет собой массив последовательно соединенных аккумуляторных батарей и конденсаторов. Система накопления имеет заявленную мощность 1,2 МВт с удельной энергоемкостью в 400 киловатт-часов, компактно размещаясь в обычном морском контейнере.
Главное достоинство устройства в его интеллекте. Постоянно анализируя ситуацию в электрической сети, он сам решает, когда накапливать избыток энергии, а когда отдавать обратно в сеть. То есть работает автономно. Это не только ускоряет технологический процесс, но и исключает человеческий фактор, возможные ошибки. Российский накопитель уже успешно прошел испытания. По словам авторов, он существенно дешевле зарубежных аналогов, что может дать преимущество на международном рынке.
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