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Популярная блогерша в одночасье стала нищей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Австралийская блогерша Констанс Холл (Constance Hall) пожаловалась на финансовые проблемы, из-за которых она не может платить по счетам. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Причиной такого признания стал упрек одной из подписчиц, которая была недовольна тем, что часть контента в группе Холл в соцсети доступно только по платной подписке. По словам блогерши, пользовательница написала ей, что чувствует себя от этого неполноценной, и упрекнула Холл в алчности.
Австралийка объяснила, что в настоящий момент у нее нет денег даже на то, чтобы оплатить счета за электричество, и из-за этого она плачет по ночам. «Я уже исчерпала лимит по своей кредитной карте, чтобы оплатить счета и судебные издержки», — пояснила Холл.
Блогерша добавила, что рассматривала вариант банкротства и подготовилась к тому, что может потерять дом. Холл также пожаловалась, что ей не хватает средств на содержание детей, но она пока не раскрывает им правды о своем финансовом состоянии.
Появление платной подписки блогерша назвала вынужденной необходимостью. «С помощью нее я плачу людям зарплату, а экспертам — за интервью, и это все», — пояснила она.
У Холл 1,3 миллиона подписчиков в Facebook. В настоящее время она судится со своей бывшей подругой и редактором автобиографической книги Like a Queen Кристен Воттс (Kristen Watts). Журналистка утверждает, что Холл не заплатила ей весь гонорар, а также оклеветала ее.
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