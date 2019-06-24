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В Петербурге в начале июля заработает фонтан «Мальчик и гуси» 

Российская Газета 2 часа назад
Реставрация фонтана в Приморском районе Санкт-Петербурга идет с опережением графика. Ожидается, что уже в начале июля он снова забьет ключом.
"Мальчик и гуси" на проспекте Королева стал одним из трех победителей конкурса «Фонтан для горожан». Путем голосования жители города выбирали те объекты, которые требуют реконструкции в первую очередь.
Как сообщает пресс-службы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», этот фонтан длительное время не эксплуатировался и был передан городскому «Водоканалу» в аварийном состоянии с отсутствующими инженерными сетями. В ходе ремонтно-восстановительных работ были проложены новые водопроводные и канализационные сети, осуществлено подключение к внешнему электроснабжению.
На сегодняшний день уже восстановлена гидроизоляция чаши, теперь специалисты трудятся над восстановлением скульптурной композиции: после реставрации «Мальчик и гуси» сохранит свой первоначальный вид. Кроме того, на текущей неделе рабочие планируют провести пуско-наладочные работы нового оборудования. Службы «Водоканала» уверяют, что использованные при реставрации современные насосы и специальные подводные светильники создадут неповторимую водную картину.
Напомним, что в программу восстановления помимо фонтана «Мальчик и гуси» попали также фонтаны в саду имени 30-летия Октября и в Любашинском саду.
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