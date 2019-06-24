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Певица Нюша похвасталась идеальным прессом 

WDay.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Подписчики знаменитости в восторге от ее внешнего вида.
В последнее время певица все чаще балует своих подписчиков пикантными снимками. Если еще неделю назад она опубликовала снимок в нижнем белье, то на днях поделилась в своем Instagram фотографией в спортивном топе и шортах, которые подчеркивают стальной пресс Нюши.
@nyusha_nyusha
По всей видимости, звезда активно занималась спортом, чтобы добиться такой фигуры спустя семь месяцев после родов. Во-первых, Нюша не пропускала танцевальные тренировки, которые заменяли ей кардио. Во-вторых, делала некоторые упражнения из пилатеса (большинство из них как раз направлены на мышцы живота).
Также в одном из своих постов в микроблоге певица призналась, что решила отказаться от сладкого, чтобы как можно быстрее прийти в форму, поэтому заменяет его медом, который в несколько раз полезнее «белой смерти».
Фанаты Нюши быстро отреагировали на снимок и стали просить поделиться с ними секретом идеальной фигуры: «Фигура — отпад», «Ню, расскажи, пожалуйста, секрет такой замечательной фигуры, как у тебя», «Ню, ты в такой потрясающей форме». Многие фолловеры также отметили, что звезда прекрасно выглядит без макияжа.
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