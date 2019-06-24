«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители

Впервые о запуске «Школы экстрасенсов» телеканал ТНТ объявил в ноябре 2018 года. Меньше месяца оставалось до конца 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», а любители эзотерики уже могли радоваться, что им не придется долго томиться в ожидании нового мистического шоу. Идею проекта его ведущий Сергей Сафронов назвал беспрецедентной: впервые, по его словам, известные медиумы поделятся знаниями не только со своими воспитанниками, но и с телезрителями. Новоиспеченных экстрасенсов учили плыть по волнам энергетики и общаться с мертвецами, заставляли ложиться в гробы, смешивать кровь и «читать» мужчин. Как продюсеры шокировали зрителей, вышибали из них слезу и убеждали в том, что происходящее на экране — правда, в материале «Ленты.ру».

Получить шанс на участие в программе мог любой желающий, достаточно было заполнить анкету на сайте телеканала. После этого потенциального ученика ждал кастинг, во время которого продюсеры, по их словам, отбраковывали тех, у кого совсем нет дара. Пафоса создателям шоу не занимать: они объявили, что конкурс в их проект был намного выше, чем в самый престижный российский университет, и составлял 15 тысяч человек на место.

И вот 50 лучших прошли первые испытания и получили возможность стать героями премьерного выпуска шоу, где каждого из них проверяли лично наставники школы — Константин Гецати и Свами Даши.

Постоянным зрителям ТНТ и в особенности любителям всего потустороннего личности гуру проекта должны быть знакомы. Даши — победитель 17-го сезона «Битвы экстрасенсов», Гецати — 18-го. Их представление в самом начале выпуска сразу дает понять, что конфликт между ними неизбежен. Даши — мастер восточных практик, использующий йогу и медитацию. «Я есть свет», — утверждает он. Гецати представляют как антагониста своего коллеги: ему больше по душе тьма, общение с духами и умершими. Закадровый голос в шоу величает Гецати аланским провидцем, но не упоминает о том, что он практикующий уролог.

Как только начало драмы положено, в пьесе появляются второстепенные персонажи в лице абитуриентов, двенадцати из которых предстоит стать главными действующими лицами. Чтобы поступить в школу, им нужно угадать, за какой ширмой скрывается значимый для того или иного человека предмет. Всего таких вещей 16, и их хозяева — наблюдатели — тоже присутствуют на съемках выпуска. Каждый отдал то, что так или иначе связано с каким-либо страшным событием в его жизни.

Со слов создателей передачи, роль этих людей — служить для экстрасенсов открытой книгой, по которой они могут читать правильный ответ. Судя по происходящему, у них есть и еще одна важная функция: повышать своими историями градус драматичности шоу до той степени, когда у всех проступают слезы — у них самих, у участников, у наставников, ну и, конечно же, у особо чувствительных телезрителей.

Продюсеры говорят, что отбирали наблюдателей месяцами. Кажется, старались они не зря: каждый случай мог бы стать основой для фильма или даже сериала. Одна девушка со слезами на глазах рассказывает, как еле выжила при теракте в московском метро, другая в красках описывает убийство девяти друзей, третья признается, что сводила счеты с жизнью, а четвертый делится воспоминаниями о крушении самолета. Все они очень эмоционально реагируют на каждую догадку начинающих экстрасенсов, быстро верят в их способности и рьяно защищают своих любимчиков.

Абитуриенты не уступали наблюдателям в разнообразии. Чтобы увидеть то, что скрыто, они пускали в ход крыс, жутких кукол, гвозди, а когда угадать ширму не получалось — обижались, плакали и даже начинали угрожать, как это было в случае с одним участником с Кавказа.

Отличить успешных учеников от тех, кто экзамен провалит, было несложно еще на этапе отбора. Далеко не все будущие воспитанники указывали верную ширму, но каждому из них уделялось много экранного времени и ни один не был лишен изюминки. По законам драматического жанра, их типажи были настолько яркими и выпуклыми, насколько это возможно. Роль невинной девушки-красавицы выполняла Рената Галимова, приехавшая на проект из Иваново. Галимова оказалась способна притягивать к себе металлические предметы, а также внимание обоих мужчин-наставников, которые очень картинно поспорили за право включить ее в свою команду. В ход пошли даже строчки из Есенина, зачитанные Гецати. Антиподом Галимовой стала Ирина Игнатенко — опытная черноглазая колдунья, которая сразу заявила, что уже давно работает на кладбищах — «через сердце, через кровь, через жертву».

Близкой ей по темпераменту оказалась Дарья Пантюхина. Она тоже призналась, что уже наводила порчу и делала привороты, но не была так сильно уверена в своих способностях, как Игнатенко. Пантюхина назвала себя «собакой одного хозяина» и попросилась к Свами Даши, который выбрал себе символом волчью лапу. Такой настойчивости позавидовала бы высокая блондинка Наталья Долотова, которая не выдержала стресса экзамена и расплакалась. Сильно нервничала и Катарина Высоцкая — ее дома ждала дочка.

Девушка с яркой внешностью и не менее ярким именем Вилма Генрих проходила испытание первой, но все равно казалась спокойной. Она очень хорошо чувствовала женщин, но вот незадача — все мужчины казались ей мыльными пузырями. Диана Гончаренко такой проблемы не имела, но призналась, что сильно замкнута в себе.

Алексей Зайцев по прозвищу Папа Легба поразил всех обрядом вуду, который провел прямо перед наставниками. В эпатажности ему не уступал Дмитрий Кондратенко, пришедший на отборочный тур с ожерельем из шахмат и пытавшийся угадать правильную ширму, тряся пакетом с хлебными крошками. На их фоне Сергей Копырин выглядел достаточно блекло, но почему-то Гецати решил взять его в свою команду.

Единственным, кто правильно указал на спрятанный предмет, оказался энергет Владимир Конопацкий. Но гораздо больше внимания уделили Игорю Кускову: парень в свисающих на бедрах рваных джинсах оказался сыном Свами Даши, который когда-то уже тренировался у него, но подвел учителя.

Эти двенадцать человек по решению наставников были распределены по командам. Гецати предстояло обучать экстрасенсорике не работающую с мужчинами Генрих, самоуверенную Игнатенко, застенчивую Галимову, мага вуду Зайцева, слабого Копырина и ранимую Долотову. Даши взял в команду своего сына Кускова, маму Высоцкую, прилежного Конопацкого, верную Пантюхину, шахматиста Кондратенко и замкнутую Гончаренко.

Воспитанникам предстояло на протяжении нескольких месяцев перенимать опыт у своих учителей и показывать знания на испытаниях. По итогам каждого выпуска наставники выбирают худшего ученика из своей команды. Под угрозой ухода с проекта оказываются двое, но одного из них спасают наблюдатели — люди, чья ситуация разбиралась на экзамене в том или ином эпизоде. Тот, за кого они отдали меньше голосов, покидает шоу.

Большинство серий «Школы экстрасенсов» строятся по одному принципу: сначала зрителю поочередно показывают занятия наставника с учениками, затем они проходят единый для всех экзамен, после чего учителя решают, кого оставить, а кого номинировать на уход.

Занятия, как в настоящей школе, идут от простого к сложному. На первых уроках и Даши, и Гецати знакомили воспитанников с азами своих методик. Йог показал, как выполняется суфийское кружение — практика, через которую человек якобы заряжается энергией. Под звуки барабана экстрасенса участники, одетые в длинные юбки, пытались войти в особое состояние, и некоторые даже признавались, что у них получилось. «Как будто перезагрузка», — описывал свое состояние изменившийся в лице Конопацкий.

Гецати на первом же уроке противопоставил себя Даши, заявив, что у него нет общего метода работы, он постарается найти к каждому индивидуальный подход. Поэтому он не заставлял учеников кружиться в юбках или выполнять другие странные действия, а сразу попросил их проявить способности. Начинающие экстрасенсы должны были сказать, что находится в сундуке, «запустив туда волны своей энергетики». Внутри была пробирка с кровью, но подобраться близко к разгадке, увы, не удалось никому, если не считать произнесенных некоторыми слов «сердце» и «стекло».

На следующих занятиях в третьем выпуске оба учителя вывели своих подопечных в люди. Даши решил, по выражению ведущего, «снять с начинающих экстрасенсов розовые очки» и привел их в полный людей автобус. Ученики по одному взгляду на пассажира или прикосновению к нему должны были понять, что его тревожит. Команде Гецати пришлось контактировать не с целым автобусом людей, а лишь с парой, к которой они пришли в гости. Девушка рожала дома, и задачей воспитанников было почувствовать, что именно это событие произошло в квартире, куда их привели.

После третьей серии методики обучения Гецати и Даши стали значительно различаться. Йог, неоднократно хваставшийся тем, что идет по пути света и любви, старался соответствовать образу просветленного. В четвертом выпуске его «воспитонам», как он сам их называл, пришлось наматывать круги в заснеженном дворе загородного дома, при этом стараясь дышать особым образом. Так они осваивали технику чакрового бега, которая якобы помогает энергии циркулировать по всему телу. После пробежки в зимних пальто экстрасенсы признались, что их и правда «вштырило», а ощущения — «как после бутылки водки». В таком состоянии они отправились учить азы тибетской медитативной ходьбы, с помощью которой должны были найти спрятанных в доме крыс.

Затем «воспитоны» вернулись к опытам на людях. В шестом выпуске Даши привел на занятие девушку Диану, по телу которой ученики должны были определить ее болезнь. Экстрасенсы становились с Дианой спина к спине, брали ее за руки, звонили рядом с ней колокольчиком, нюхали ее шею, но никому так и не удалось назвать недуг девушки и то, что его вызвало. Оказалось, Диана страдает нервной булимией, а причина — алкоголизм брата, который, по словам Даши, забирает у нее энергию.

От чтения по телу подопечные Даши перешли к чтению по фото. В восьмой серии им предстояло помочь матери поговорить с умершим ребенком. Со слезами на глазах женщина рассказала, что ее дочь погибла в аварии, а она даже не успела с ней попрощаться. Мать хотела, чтобы горе ее отпустило, и для этого попросила экстрасенсов связаться с духом девушки. Это получилось сделать только у Дианы Гончаренко. Она лишь прикоснулась к рукам гостьи и тут же заговорила голосом ее погибшей дочери, чем довела до слез не только мать, но и самого наставника.

Даши посвятил общению с мертвыми лишь одно занятие. У Гецати же, наоборот, почти все уроки так или иначе были связаны с загробным миром. На одном из них он устроил спиритический сеанс, пытаясь вызвать дух мужчины, умершего несколько лет назад. Его жена жаловалась, что муж регулярно приходит к ней во сне и говорит, что живой. Весь обряд зрителям не показали под предлогом того, что Гецати выгнал съемочную группу, опасаясь за безопасность неподготовленных людей. Однако операторы похвастались, что подглядывали за происходящим. (Правда, непонятно, как они могли делать это с потолка — именно оттуда снята часть тайного ритуала.) Гецати смешал кровь с кровью Игнатенко, соединил руки с остальными сидящими вокруг стола воспитанниками и начал призывать потусторонние силы. Никто не сомневался в том, что мертвые присутствовали в комнате в тот вечер. Зайцев со страстью рассказывал о появившемся у него головокружении, Копырин ощутил прикосновение чего-то холодного, а жена покойного утверждала, что он обнял ее за плечи.

Еще одним пунктом учебной программы Гецати стал поход на кладбище, где он провел своего рода ликбез по правилам поведения на могилах. Первым делом наставник пристыдил всех, кто пришел в открытой одежде и обуви. Если верить Гецати, приходя на кладбище в босоножках, человек рискует впитать в себя мертвую энергетику. Он также запретил уносить что-либо с захоронений, кроме земли. Однако занятие не ограничилось сухим сводом правил. В проводимом ночью уроке было все, что нужно для мини-хоррора: зловещая атмосфера, потерявшаяся ученица и бегущие за ней операторы.

Такой экшен на занятиях служил лишь разогревом для шоу, которое разворачивалось в финале каждого выпуска — во время проверки каждого ученика.

На большинстве экзаменов в «Школе экстрасенсов» воспитанники помогают обратившимся за помощью людям. Испытания проходят по практически одинаковой схеме: сначала ведущий драматично рассказывает о проблеме человека, семьи или целого села, а потом ученики один за другим стараются эту проблему решить и показать себя при этом в лучшем свете.

Создатели шоу с самого начала установили очень высокую планку и вознамерились разгадать тайну смерти звезды сериала «Дальнобойщики» Владислава Галкина , скончавшегося в собственной квартире в 2010 году. По официальной версии, причиной смерти стала остановка сердца, однако сводный брат Галкина уверен, что в этом деле не обошлось без потусторонних сил, и призвал на помощь героев проекта ТНТ.

Ученики Гецати и Даши как могли оправдывали свое звание экстрасенсов: ходили со свечками, размахивали палочками, водили пальцами по воздуху, раскладывали заряженные особым образом ножи. У одних не получалось сказать ничего вразумительного, другие пугали наблюдателей описаниями явившихся им фантомов и повергали наблюдателей в шок тем, что просто угадывали цвет волос покойного актера. Точную причину смерти брату Галкина так никто и не назвал, но, судя по всему, наибольшее доверие у него вызвала версия Дианы Гончаренко, которая предположила, что Владислава убило спиртное.

В третьем выпуске ученикам пришлось уехать на тысячу с лишним километров от Москвы — в деревню Ягодное Башкирской области. Местные жители жаловались, что у них по неизвестной причине постоянно горят дома и умирают молодые мужчины. Встречать съемочную группу вышла целая деревня. С ведущим разговаривала контактная группа из десяти человек, остальные стояли поодаль. Некоторые явно пришли поглазеть на участников известной программы, а не просить о помощи. Одни едва скрывали улыбки, другие тайком фотографировали гостей из столицы.

Экстрасенсы, как на всех испытаниях, устраивали из своей работы настоящее шоу. Любимчик Даши Игорь Кусков сначала пообнимал нескольких жителей деревни, после чего пришел к ошеломившему многих выводу, что собравшихся перед ним людей что-то объединяет. Затем он понесся вперед, объясняя это тем, что его тело тянет в неизвестном ему направлении. Операторы старались вносить свою посильную лепту в нагнетание устрашающей атмосферы, и благодаря им происходящее чем-то напоминало фильм «Ведьма из Блэр». Пробравшись через заросли в березовую рощу и полежав на снегу, Кусков объявил, что на этом месте много лет назад изнасиловали девушку, мать которой прокляла эту деревню, из-за чего местных жителей преследуют беды.

Ничего такого не почувствовали другие экстрасенсы, версии которых сильно отличались не только от предположений Кускова, но и друг от друга. Дарью Пантюхину «притянуло» к корове, где она почувствовала гнилую энергетику; Диана Гончаренко винила во всем энергетические провалы; Ирина Игнатенко и вовсе обнаружила воронку, откуда выходят темные силы. Ничтоже сумняшеся, она решилась справиться с проблемой на месте и закрыла портал на себе, проведя загадочный магический ритуал на глазах у восхищенных селян.

Испытания, основанные на помощи людям, — беспроигрышный вариант в плане зрелищности и драматичности происходящего. Однако если бы все экзамены были такими, кому-то из зрителей это могло бы показаться однообразным. Чтобы этого избежать, создатели шоу несколько раз заставляли учеников играть в «угадайку» с элементами хоррора.

В четвертом выпуске участникам пришлось проявлять свои способности на импровизированном погосте в съемочном павильоне. Перед воспитанниками было несколько десятков гробов, и их задачей было угадать, в каком из них находится живой человек. Пугающей атмосфере, по замыслу сценаристов, должно было способствовать то, что этим человеком оказалась Марина Альхамдан — актриса, сыгравшая мертвую невесту в российском фильме ужасов «Невеста».

От людей в гробах создатели «Школы экстрасенсов» перешли к прятанию настоящей взрывчатки. Для этого съемочная группа переместилась в декорации городского двора, где под видом обычных людей расхаживали профессиональные каскадеры. В беседке двое парней играли в шахматы, двое мужчин копались в моторе машины, молодой человек с цветами имитировал ожидание возлюбленной, а переодетая в цыганку девушка якобы продавала старые книги. Перед выходом каждого ученика команда пиротехников решала, где будет размещена бомба: в песочнице, в рюкзаке влюбленного, под столом шахматистов или в ремонтируемой машине. Задачей участников было отыскать взрывное устройство за десять минут. По истечении этого времени звучала сирена, и у учеников было лишь десять секунд на то, чтобы покинуть опасное место.

В попытке успешно сдать экзамен воспитанники, как обычно, старались быть оригинальными. Кусков ложился на землю, Гончаренко жаловалась на то, что один из каскадеров «фонит» ей своим страхом, Зайцев старался сосредоточиться на своих чувствах, завязав глаза (правда, безуспешно).

Еще одна «угадайка» в шоу обошлась без гробов и взрывоопасных веществ, роль которых в создании зрелищности взяла на себя приглашенная звезда — Айза Анохина . Участникам с завязанными глазами предстояло максимально точно описать находящуюся перед ними знаменитость. Кто-то называл Айзу ведьмой, кто-то говорил, что ее нынешний муж слишком уж холоден, но ничто не обижало звезду так, как упоминание о бывшем супруге — Гуфе

И Айза, и просящие о помощи люди, и спрятанная взрывчатка хорошо работали на то, чтобы зрителям было так же сложно оторваться от экрана, как при просмотре триллера с большим количеством экшен-сцен. Но триллер не оправдывал бы свое название, если бы в нем не было психологической составляющей, которую обеспечили личные отношения между участниками.

Эффектные участники с радостью поддавали жару. В команде Гецати основной конфликт развернулся между практикующей черную магию Ириной Игнатенко и Ренатой Галимовой, всем своим видом олицетворяющей невинность и добро.

Ведьма Игнатенко, как ее называет закадровый голос, сразу поставила себя выше остальных, открыто говоря, что на этом проекте равных ей нет. Уже на первом занятии с Гецати она осталась недовольна работой Галимовой и косо смотрела в ее сторону. Девушка из Иваново тут же закашлялась, не оставляя у верящих в мистику сомнений: это все проделки не терпящей конкурентов чернокнижницы.

Соперничество между двумя участницами достигло пика во время спиритического сеанса. Игнатенко уже на первых минутах демонстративно покинула комнату, потому что не могла выносить несерьезного отношения Галимовой к черной магии. За ней ринулся Гецати, которому удалось убедить ученицу вернуться в класс. Скромная Галимова покинула проект в четвертом выпуске, а вот самоуверенная Игнатенко продолжала пугать окружающих силой своей магии, от которой, по свидетельствам некоторых, становится плохо.

Без противостояния не обошлось и в команде Свами Даши. Назвавшаяся «собакой одного хозяина» Дарья Пантюхина на дух не переносила сына наставника и его фаворита Игоря Кускова. Камеры не раз «случайно» выхватывали оскорбления и проклятия, которые девушка бросала в адрес конкурента.

С конфликтами соседствовали истории Золушек, которые были в обеих командах. Среди учеников Гецати ею была Вилма Генрих, которая в начале проекта не могла «читать» мужчин. Казалось бы, у такой слабой воспитанницы было мало шансов на успех, но во время занятия на кладбище она разобралась, что причина ее неполноценности — в страхе смерти. Так из плачущей от бессилия участницы Вилма превратилась в предмет обожания практически всех наблюдателей на занятиях и экзаменах.

Похожая роль в команде Даши была отведена Диане Гончаренко. Девушка начинала с того, что была слишком закрытой, но наставник выполнил свое обещание «разморозить» ее. Оказалось, от замкнутости помогают избавиться прыжки с хлопками и криками.

Другой «воспитон» Даши — Владимир Конопацкий — тоже очень старался впечатлить наставника. Настолько, что сделал себе тату волчьей лапы на шее и сшил юбку для суфийского кружения — такую же, как у учителя. Но, увы, все оказалось напрасно: Конопацкий выбыл в третьем выпуске.

Постепенно накалялась атмосфера не только между учениками, но и между наставниками. Судя по происходящему на экране, они соперничали за самых сильных учеников. В четвертом выпуске Игнатенко объявила о том, что Даши переманивал ее в свою команду, но она отказалась. Спустя еще несколько выпусков Игнатенко резко изменила свое решение и покинула Гецати по идеологическим соображениям: он запрещал ей накладывать порчу.

Хотя переход в другую команду на пользу ей не пошел, она дошла до финала, так же как Вилма Генрих, Диана Гончаренко и Игорь Кусков. Всем четверым предстояло пройти еще два испытания, после чего путем зрительского голосования должен был определиться победитель.

Человек ложится в гроб, который уже опустили в землю. За этим наблюдают несколько стоящих рядом людей, которые затем закрывают крышку гроба, забрасывают его землей и маскируют место так, будто здесь ничего и не было.

Нет, это не сцена убийства в лесу, а один из последних экзаменов «Школы экстрасенсов», который на этот раз проходит в Люберцах. Финалиста в буквальном смысле хоронили заживо, после чего он должен был пролежать под землей около получаса, пока другой участник ищет его в лесу. Каждый воспитанник должен был побывать и в роли трупа, и в роли ищейки. Правда, смелости на это хватило не всем: Гончаренко ложиться в гроб отказалась.

На последнем экзамене выпускникам предстояло выступить в роли детективов и разгадать истинную причину гибели сорвавшегося с крыши подростка. Как и подобает финальному испытанию, оно было задумано так, чтобы вышибить слезу даже у самых черствых скептиков. Парень, которого все обожали, трагически погибает. Мало того, он еще и приемный. Крупные планы безутешной семьи перемежаются кадрами напряженных лиц экстрасенсов, изо всех сил дающих понять, что они чувствуют все, что произошло, и даже больше.

«У вещей общая энергетика — мужская», — говорит Гончаренко, понявшая что-то от прикосновения к кружке погибшего. «Умничка», — хвалят ее друзья подростка. А вот к Игнатенко после потирания кружки пришло видение кудрявой мертвой женщины — ее владелицы, и наблюдатели выражают недовольство. Игорь Кусков пошел дальше и полез на крышу, с которой упал подросток. Там он осознал, что за мальчиком гнались двое. Он не смог рассказать, почему это произошло, зато смогла Вилма. Она восстановила картину последних часов жизни погибшего так, будто следила за ним. Ни подтвердить, ни опровергнуть этого никто не мог, но все ей поверили.

Теперь судьба выпускников была в руках зрителей. На финальное оглашение результатов ученики нарядились как на выпускной бал — в платья и костюмы. Поздравить их пришли звезды «Битвы экстрасенсов». Победительница 16-го сезона Виктория Райдос и занявшая второе место в финале 18-го сезона Соня Егорова вручили букеты цветов Вилме и открыто признались, что болеют за нее. Ирину Игнатенко поддержали победитель 14-го сезона Александр Шепс и участник 18-го сезона Александр Кинжинов.

«Школа экстрасенсов» не была бы «Школой экстрасенсов», если бы финал обошелся без конфликтов. Финалистка 13-го сезона Елена Голунова, тоже пришедшая поздравить выпускников, с порога набросилась на Свами Даши, обвиняя его в том, что он попал под чары Игнатенко. Несмотря на то что наставник демонстративно пришел с зашитым ртом, он был так возмущен, что умудрился ответить Голуновой.

Когда все гости высказались, настал час Х — время объявления победителя. Игнатенко, Гончарова, Кусков и Генрих выстроились перед наставниками и ведущими в большом красивом зале и приготовились внимать результатам голосования. Первое место заняла Вилма Генрих, которую поддержали 60,8 процента телезрителей.

Генрих закрыла лицо руками и всем своим видом показывала: эмоции от неожиданной победы ее переполняют. Рад был за свою ученицу и Константин Гецати. А вот Свами Даши лишь качал головой и даже не хлопал, чтобы поддержать своих воспитанников. Игнатенко и Кусков тоже не проявили никакой радости. Победительницу поздравила ее лишь Диана Гончаренко, они с Вилмой в конце передачи взялись за руки.

Таким образом, Генрих получила не только красивую золотую медаль на шею, но и возможность участвовать в 20-м сезоне «Битвы экстрасенсов», который покажут в эфире этой осенью. Однако и «Школа экстрасенсов» не прекратила выходить в эфир после серии о выпускном. 16 и 23 июня были показаны два спецвыпуска — о том, что осталось за кадром проекта. Многие пользователи соцсетей реагируют на это одним вопросом: «Интересно, почему некоторые люди все еще верят этим недоактерам?»