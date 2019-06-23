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В Госдуме оценили слова Климкина о «новой волне давления» на Россию 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: RT на русском
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после 25 июня Киев начнёт «новую волну давления» на Россию на международных площадках.
«Новая волна давления? Стесняюсь спросить: а когда были старые? Или Климкин имеет ввиду череду заявлений западных политиков, которые делались лишь для поддержания русофобских настроений в украинских элитах. За все годы своей работы Климкин зарекомендовал себя как крайне посредственный пророк и непрофессиональный дипломат», — отметил Белик.
По словам депутата, очевидно, что метод кнута в переговорах с Россией неэффективен.
«Уже назрела смена стратегии, если в целях руководства Украины действительно освобождение своих военных. Хотя лично мне кажется, что их судьба в Киеве уже давно никого не волнует, они нужны для выполнения банального политического заказа в угоду заокеанских кураторов», — заключил парламентарий.
Ранее глава МИД Украины пригрозил России «новой волной давления».
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Комментарии
Другое , Дмитрий Белик , Павел Климкин , МИД , Госдума , Киев , Севастополь
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