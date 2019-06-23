Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать алкоголь

Алкогольную продукцию Роспотребнадзор предлагает покупать в стационарных точках торговли.

При этом магазины, торгующие спиртным, должны иметь лицензию. Документы, дающие право торговой точке реализовывать алкоголь, обязаны быть на виду — то есть находиться в доступном для покупателя месте. Кроме того, алкоголь должен быть зарегистрирован в ЕГАИС, поэтому его продажа возможна только через кассу с выдачей чека, уточняют в ведомстве.

Роспотребнадзор также напомнил, что продажа алкоголя через интернет запрещена, хотя разговоры о старте продаж спиртосодержащей продукции в сети идут уже давно.

На бутылке или упаковке легально продаваемого алкоголя должны быть размещены федеральная марка (для отечественной продукции) и акцизная марка (для импортной). Исключение сделано для пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

«Все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред», — напомнили в ведомстве.

Ранее исследование сервиса Rate&Goods утверждало, что все большее число россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости этих напитков. В итоге люди отдают предпочтение более дешевому пиву.

Согласно результатам исследования, еще год назад пиво составляло 55,4% от объема приобретенного россиянами алкоголя, тогда как весной 2019 года этот показатель вырос до 64,2%.

На втором месте в предпочтениях россиян находится вино, однако спрос на него падает, в то время как спрос на пиво стабильно растет.

Отмечалось также, что граждане России почти перестали покупать дорогие крепкие напитки вроде коньяка и виски, однако спрос на водку остается стабильным.

Минздрав считает, что россияне стали вдвое меньше пить.

В ведомстве утверждают, что потребление алкоголя на душу населения уменьшилось с 18 до 9,3 литра.

При этом данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) принципиально иные. В центре подсчитали, что в прошлом, 2018 году, каждый россиянин в среднем выпил 14,3 л спиртного — на 8,3% больше, чем в 2017 году.

Средний показатель продаж легальной алкогольной продукции по России в 2017 году составил 13,2 л на человека.

В начале июня в СМИ попал проект закона, предполагающий, что торговать алкоголем и сигаретами можно будет только в специализированных магазинах. Согласно документу, спиртную и табачную продукцию предлагается запретить продавать в обычных продовольственных магазинах с общим ассортиментом продуктов. Весь оборот алкоголя и табака документ предполагает сосредоточить в торговых точках специализированной розницы. В такие магазины будут запрещен вход посетителям, не достигшим возраста 18 лет.

По мнению экспертов Минздрава приближенность точек продажи табака и алкоголя к потребителю, их распространенность повышают потребление данных продуктов.

Федеральная антимонопольная служба отметила, что предложенные меры не окажут существенного влияния на потребление продукции, однако создадут барьеры для добросовестных участников рынка.

Минэкономики высказали опасения, что из-за таких мер снизится количество магазинов, торгующих социально значимыми продуктами питания, а в малые населенные пункты специализированная алкогольно-табачная розница не дойдет.

В настоящее время в России алкоголем торгуют 250 тыс. точек. В случае принятия данного законопроекта большая часть из них может закрыться.

Недавнее исследование показало, что больше всего спиртных напитков за год выпивают жители Ненецкого автономного округа, Сахалинской, Магаданской и Московской областей и Карелии. По данным центра ЦИФРРА, продажи алкогольной продукции на душу населения в этих частях России были самыми значительными: более 25 л на человека за год. Так, в Ненецкий автономный округ человек употребляет 28,6 л, в Сахалинской области — 28,3 л, Магаданской — 26,5 л. За тройкой лидеров следуют Московская область (25,8 л) и Карелия (25,6 л).

В исследовании учитывались продажи только легального спиртного. Эксперты проанализировали данные о реализации водки, коньяка, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не считались.