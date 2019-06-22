В США подтвердили сокращение срока Бутиной

ВАШИНТОН, 22 июн — РИА Новости. Данные системы Федерального бюро тюрем США подтверждают, что россиянка Мария Бутина выйдет на свободу 25 октября, а не 5 ноября, как было назначено ранее.

В информации о заключенном на сайте ведомства в качестве даты освобождения теперь указано 25 октября 2019 года.

Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.