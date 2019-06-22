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В США подтвердили сокращение срока Бутиной 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНТОН, 22 июн — РИА Новости. Данные системы Федерального бюро тюрем США подтверждают, что россиянка Мария Бутина выйдет на свободу 25 октября, а не 5 ноября, как было назначено ранее.
В информации о заключенном на сайте ведомства в качестве даты освобождения теперь указано 25 октября 2019 года.
Ранее о сокращении срока Бутиной на десять дней заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
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Другое , Мария Бутина , Леонид Слуцкий , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости , США
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