Беспорядки в Грузии: Польша понимает «негодование» из-за российских делегатов

Польский МИД подчеркивает, что внимательно следит за ситуацией в Тбилиси. При этом в Варшаве называют недопустимым применение силы по отношению к журналистам и другим членам гражданского общества, напоминая об ответственности властей по обеспечению безопасности граждан, свободы собраний и свободы выражения мнений.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил авиакомпаниям воздушные перевозки россиян в Грузию. Это — вынужденная мера, предпринятая ради безопасности граждан РФ. Она вступает в силу с 8 июля. Туроператорам и туристическим агентам на время действия запрета не рекомендуется продавать путевки в Грузию.

Ранее участники акции протеста в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг, 20 июня, радикалы на некоторое время захватили здание парламента, где находились российские представители, а вечером пытались вновь штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.