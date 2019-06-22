Рогозин подтвердил заливку бетона под стартовым столом на Восточном

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил планы по заливке бетона под стартовый стол космодрома Восточный. Работы на будущем месте запуска ракеты «Ангара» начнутся осенью 2019 года.

По словам Рогозина, сейчас рабочие производят выемку грунта в рамках строительства второй очереди объекта, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос установил видеокамеры на всех объектах стройки Восточного. Процесс контролирует орбитальная группировка спутников дистанционного зондирования Земли.