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Россия и Белоруссия говорят об интеграции на одном языке, заявил Медведев 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: Российская Газета
МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Переговоры глав правительств РФ и Белоруссии прошли хорошо, стороны понимают и слышат друг друга в вопросах интеграционной тематики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Переговоры прошли хорошо. Мы, естественно, понимаем друг друга, слышим аргументы друг друга. И абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы наконец-то об интеграционной тематике говорим на одном языке", — заявил Медведев журналистам по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
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Другое , Дмитрий Медведев , Сергей Румас , РИА Новости , Минск
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