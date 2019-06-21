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Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.
"Соглашение позволяет сохранить в наших двусторонних отношениях ранее существовавшую визовую практику, которая существенно отличается от той, которая принята в большинстве стран ЕС, — отметили в министерстве. — Внесенные изменения закрепляют право на безвизовый въезд, транзит и пребывание сроком до 90 дней в течение любого периода в 180 дней для членов экипажей гражданских воздушных и морских судов, аварийно-спасательных бригад в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для владельцев служебных паспортов, следующих в краткосрочные командировки".
Кроме того, как сообщили в МИД РФ, право на безвизовой въезд и пребывание на территории принимающего государства предоставляется гражданам, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство, а также сотрудникам, направляемым на работу в диппредставительства (как с дипломатическими, так и со служебными паспортами) в течение всего срока аккредитации.
Церемония подписания состоялась в Москве по завершении российско-хорватских консульских консультаций, добавили в ведомстве. От имени правительства РФ соглашение подписал директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин, от имени Хорватии — посол страны в Москве Томислав Цар. «Реализация соглашения призвана способствовать укреплению дружественных отношений между РФ и Хорватией и развитию взаимовыгодных контактов в различных областях двустороннего сотрудничества», — отметили в МИД РФ.
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Другое , Иван Волынкин , МИД , ЕС , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Москва , Хорватия
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