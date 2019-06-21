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Киркоров и Лобода ответили на предложение Канделаки рассказать о комплексах 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки запустила в соцсетях флешмоб с просьбой рассказать знаменитых людей о своих комплексах. По словам Канделаки, ее главный комплекс всегда крылся во внешности, но она всегда хотела быть собой, продолжая работать, несмотря на критику.
В посте она отметила продюсера Яну Рудковскую и звезд Филиппа Киркорова и Светлану Лободу.
Рудковская решила проигнорировать вызов, а Лобода вступила с Канделаки в шутливую перепалку:
— Какая наглость отмечать Светика, — написала Лобода.
— Это флэшмоб, Светик. Кого хочу, того и отмечаю, — парировала Канделаки.
В результате на флешмоб отдельным постом отреагировал только Филипп Киркоров, прорекламировав свой новый клип, заявив, что он рассказывает о комплексах. На хештег отреагировали десятки женщин, заявив, что важно любить свое тело.
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Другое , Филипп Киркоров , Тина Канделаки , Яна Рудковская , Светлана Лобода
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