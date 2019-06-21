Киркоров и Лобода ответили на предложение Канделаки рассказать о комплексах

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки запустила в соцсетях флешмоб с просьбой рассказать знаменитых людей о своих комплексах. По словам Канделаки, ее главный комплекс всегда крылся во внешности, но она всегда хотела быть собой, продолжая работать, несмотря на критику.

Рудковская решила проигнорировать вызов, а Лобода вступила с Канделаки в шутливую перепалку:

— Какая наглость отмечать Светика, — написала Лобода.

— Это флэшмоб, Светик. Кого хочу, того и отмечаю, — парировала Канделаки.

В результате на флешмоб отдельным постом отреагировал только Филипп Киркоров, прорекламировав свой новый клип, заявив, что он рассказывает о комплексах. На хештег отреагировали десятки женщин, заявив, что важно любить свое тело.