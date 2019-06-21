Пожаловавшийся Путину бизнесмен рассказал о проверках на своей фабрике

ПЕНЗА , 21 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец . Внеплановые проверки на пензенской кондитерской фабрике "Ванюшкины сладости", жалоба на которые поступила в четверг в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным , на прошлой неделе проводили прокуратура , Росприроднадзор и Гострудинспекция, рассказал РИА Новости сооснователь фабрики Николай Кузяков.

Кузяков в четверг на прямой линии с Владимиром Путиным пожаловался на рост внеплановых проверок, отметив, что только на прошлой неделе три надзорных органа проводили проверки на предприятии. Путин сообщил, что в целом в РФ число внеплановых проверок бизнеса надзорными органами уменьшилось на 11%, и власти стремятся сделать так, чтобы проверяющие организации стали менторами и помощниками для бизнеса.

"С 2017 года… было восемь у нас проверок, из них две плановые и шесть внеплановых. Так совпало, что на прошлой неделе проверяла экология (Росприроднадзор), проверяла прокуратура и проверяла трудовая инспекция — это все внеплановые проверки были. С чем связаны, они нам не говорят, просто запрашивают документы", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что проверки проводились по якобы поступившей жалобе, но чего именно касалась жалоба, ревизоры не уточнили. По его словам, в итоге все в администрации фабрики с учредителями работали, "чтобы быстрее предоставить им документы и быстрее освободить бизнес от их натиска".

"Самое дорогое, что у нас, предпринимателей, есть — это время. Мы должны фокусироваться на развитии бизнеса, а не на гашении конфликтов и выяснении каких-то обстоятельств с надзорными органами", — считает он.

По словам Кузякова, основной целью обращения на прямой линии было акцентировать внимание на этой проблеме. "Если мы ее постоянно будем поднимать, постоянно будем говорить о том, что не штрафуйте, а помогайте развивать бизнес, помогайте советом, будьте наставниками… я думаю, в конце концов, мы сдвинем этот пласт, и станет более цивилизованно", — сказал Кузяков, добавив, что пока у проверяющих "действуют старые привычки".

"Я на самом деле не буду рад, если кого-то (в связи с обращением к Путину) накажут, это ни к чему. Основной посыл не в этом был. Мы не боимся проверок, мы достаточно крупное в регионе предприятие. Основной посыл, чтобы малому бизнесу, который только начинает работать, который год-два существует, ему помочь", — заключил бизнесмен.

Ранее прокуратура Пензенской области заявила, что в связи с обращением Кузякова к президенту даст оценку законности деятельности проверяющих органов.