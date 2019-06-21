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В Тбилиси анонсировали продолжение протестов 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Антироссийские протесты в Грузии продолжатся, однако будут проходить мирно. Об этом заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, передает «Интерфакс».
20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.
Протесты начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.
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Другое , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , МВД , Интерфакс , Грузия , Тбилиси
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