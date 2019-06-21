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Российские судостроители разработали плавучую «Скорую помощь» 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: из архива Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала плавучую "Скорую помощь" на базе нового речного трамвайчика, предполагается, что судно будет эксплуатироваться на территориях, где до населенных пунктов проще добраться по воде, чем по суше, рассказал РИА Новости директор департамента технического развития ОСК Сергей Ляшенко.
В конце мая РИА Новости опубликовало фотографии речного трамвайчика "Соталия" с окнами в пол и сенсорными кофе-автоматами собственного дизайна ОСК. Технический проект судна сейчас разрабатывается, его предполагается производить в нескольких комплектациях разного назначения.
"Сейчас прорабатываются, помимо пассажирской, еще две модификации судна. Грузопассажирское судно с укороченным усиленным корпусом озерного класса, где спереди сохранится пассажирская часть, а сзади будет тентованная грузовая с багажником для мелких грузов. Такие суда будут востребованы на Дальнем Востоке, на северных реках в случае, когда до населенного пункта проще всего добраться по воде. А также в таких регионах будет востребована "Скорая" на базе речного трамвайчика, где вместо салона будет фельдшерско-акушерский пункт", — рассказал Ляшенко.
По его словам, "платформа" — корпус, пропульсия и система управления — останется неизменной вне зависимости от предназначения судна, также сохранится возможность швартовки к необорудованным берегам и основные дизайнерские решения. Ляшенко уточнил, что подобные суда в современной России массово не производятся, аналогичный работающий флот уже морально устарел.
Белоснежный крытый матовый корпус обтекаемой формы с узнаваемым красным крестом, застекленная часть с креслами и открытые площадки на носу и корме судна — так будет выглядеть речная "Скорая помощь", согласно фотографиям, которые есть в распоряжении РИА Новости. Концепцию медицинского и грузо-пассажирского судна ОСК планирует презентовать на ближайших промышленных форумах.
Экстерьер и интерьер речного медицинского судна выполнены в натуральных тонах — кресла, молдинги и корпус белого цвета, на палубе — деревянное покрытие. Часть судна, не предназначенная для транспортировки лежачих больных, будет открытой, медицинский модуль, который можно оборудовать под "Скорую" или фельдшерско-акушерский пункт, имеет непрозрачное матовое остекление.
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Другое , Сергей Ляшенко , Объединенная судостроительная корпорация , РИА Новости
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