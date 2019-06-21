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Американка украла у своей девушки лотерейный билет стоимостью 500 тысяч долларов 

360tv.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Северной Каролины подала иск к своей бывшей девушке, из-за того, что та присвоила выигрышный лотерейный билет. Жасмин Уоткинс из города Шарлотт выиграла в лотерею Lucky for Life. Билет давал возможность получать по 25 тысяч долларов ежегодно до конца жизни либо забрать сразу 500 тысяч, сообщил ее юрист местному телеканалу WSOC-TV.
В иске Уоткинс говорится, что она купила несколько лотерейных билетов, что могут подтвердить записи с камеры видеонаблюдения. Затем она отдала их своей подруге. Когда женщины поняли, что среди билетов есть выигрышный, то решили вместе поехать за деньгами.
Однако теперь уже бывшая подруга сама направилась к представителям лотереи с выигрышным билетом. Денег ей не вручили. Представитель лотереи сообщил, что теперь приз будет выдан в соответствии с решением суда.
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Другое , Шарлотт
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