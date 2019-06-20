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Метрополитен выпустил карты «Тройка», посвященные новым станциям Сокольнической линии 

BFM.RU 1 час назад
Московский метрополитен выпустил 40 тысяч карт «Тройка», которые посвящены новым станциям Сокольнической линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Московский метрополитен выпустил карты «Тройка» с уникальным дизайном, посвященным новым станциям Сокольнической линии метро — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Тираж тематических карт составил 40 тысяч штук — по 10 тысяч в дизайне каждой станции. На новых станциях «Тройка» продается только в одном дизайне. Например, карту «Тройка» с изображением станции «Коммунарка» Сокольнической линии можно будет приобрести только на «Коммунарке», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для метро выпуск тематических карт «Тройка», дизайн которых посвящен разным знаковым событиям, стал традицией.
«Также, кроме привычных карт, Московский метрополитен выпускает альтернативные носители с функционалом карты «Тройка»: силиконовые и кожаные браслеты, кольца, брелоки. Их можно приобрести в сувенирных магазинах метрополитена, а также на стойках «Живое общение», где есть витрины с сувенирной продукцией метро», —заключили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Общая протяженность нового участка метрополитена составляет около 12 км. Большая его часть выполнена в наземном исполнении и, кроме того, проходит в створе автомагистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Сообщается, что впервые в Москве построен совмещенный автомобильный и метротоннель, который расположен на пересечении нового участка метро и Калужского шоссе.
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