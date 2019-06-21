Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска

ХАБАРОВСК , 21 июн — РИА Новости. Первые косатки и белухи из «китовой тюрьмы» в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. В ТИНРО сообщили, что в Хабаровске планируется сменить воду в контейнерах. Состояние животных ветеринары оценивают как хорошее. Ранее ВНИРО сообщало, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября. Хабаровские экипажи ГИБДД в пятницу встретили колонну на границе с Приморьем и сопровождают на территории края.

"Колонна прибыла в Хабаровск. Нештатных ситуаций в дороге не произошло. Все животные чувствуют себя хорошо, они менее активные, чем обычно, но негативных тенденций не отмечено. За ними постоянно наблюдают тренеры и ветеринары", — рассказал Смородов.

Он отметил, что для смены воды в вольерах в Хабаровске экспедиция везет с собой морскую соль. После завершения процедуры животных погрузят на речное судно и отправят по Амуру в Николаевский район, где планируется их выпустить.

На побережье Хабаровского края косаток и белух доставят в понедельник, после чего они пройдут адаптацию и будут выпущены на волю.

Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.