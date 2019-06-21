Косатки и белухи из «китовой тюрьмы» отправились к месту выпуска

ХАБАРОВСК , 21 июн — РИА Новости. Судно с косатками и белухами, которых вывезли из «китовой тюрьмы» в Приморье, следует по Амуру к месту выпуска на побережье в Хабаровском крае , сообщили РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. В пятницу грузовики прибыли в Хабаровск. К месту выпуска в Николаевском районе Хабаровского края их доставят в понедельник. Ранее ВНИРО сообщало, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.

"Погрузка транспортировочных ванн с белухами и косатками завершилась благополучно. Судно отправилось к месту выпуска животных в Николаевский район", — сказал собеседник.

Он отметил, что перед отправкой животных обследовали, их состояние — удовлетворительное. Ветеринары и тренеры наблюдают за подопечными.

По информации ВНИРО, перевозка по морю с большой вероятностью сопровождалась бы укачиванием животных и опасной потерей возможности у китоообразных контроля над открытием и закрытием дыхальца, что чревато попаданием воды в легкие. Поэтому ученые выбрали более безопасный путь доставки — по суше на автомобилях и затем по реке.

Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.