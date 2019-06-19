Медведев: Борьба с бедностью требует скрупулезной работы всех органов власти

— Очевидно, что здесь нет легких решений. Она требует консолидированной работы абсолютно всех — всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своих компетенций, — а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе, — добавил председатель правительства.

Рост благосостояния граждан напрямую зависит от экономического развития страны. Национальные цели развития предполагают, что российская экономика будет расти темпами выше среднемировых и выйдет в первую пятерку крупнейших экономик мира. Также планируется значительное повышение производительности труда, увеличение несырьевого экспорта, в том числе экспорта машин, оборудования, сельскохозяйственной продукции. «Задачи весьма непростые, особенно с учетом текущей ситуации», — заметил Медведев

Ситуация несколько отличается от прошлого года, когда рост ВВП преодолел 2 процента. В начале 2019 года динамика экономического развития выглядит хуже, для чего имеются и объективные причины. К ним премьер отнес нестабильность рынков, замедление глобальной экономики, осторожность инвесторов, низкий потребительский спрос, санкции, торговые войны.

Финансово-экономический блок правительства, указал глава кабмина, должен учитывать эти риски. «Учитывать, а не использовать для оправдания того, почему у нас нет необходимых изменений. Готовить адекватные меры для снижения этих рисков», — указал Дмитрий Медведев.

Возрастающие инвестиции в рамках национальных проектов в будущем должны дать эффект, но правительство, заметил премьер-министр, должно думать о том, что происходит сейчас. «По сути нам нужны дополнительные меры для того, чтобы несколько разогреть экономику уже в этом году», — сказал он.