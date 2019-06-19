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Дмитрий Шепелев ответил «яжматерям», устроившим травлю в его Инстаграме 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев разместил в своем Инстаграме видео, в котором рассказал, как его оскорбляют в комментариях после выхода передачи, посвященной годовщине смерти Жанны Фриске.
"Ребята, у меня в Инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые, заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа "гори в аду, гнида", "что б ты сдох, мразь". А в их профиле, если заглянуть, написано "любящая мамочка двух чудных детишек" и фоточки котиков, пирогов и цветочков. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Возвращаясь к комментариям, мои друзья, пожалуйста не нужно писать плохое: я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду. И поверьте, у меня есть право не говорить о личном", — сказал Дмитрий Шепелев.
В ток-шоу "Привет, Андрей!" родные и друзья Жанны Фриске, которой не стало 15 июня 2015 года, вспоминали о певице и о ее гражданском муже Дмитрии Шепелеве. После смерти Фриске на Шепелева обрушилось много обвинений. Отец Жанны — Владимир Фриске заявил, что бывший зять не дает родным видеться с их внуком Платоном, он также не раз обвинял Шепелева в финасовых махинациях.
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Другое , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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