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Журова: Ответ Путина на вопрос Зеленского о Крыме заранее понятен 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса.
Светлана Журова: «Если по поводу Донбасса никто и не спорит с тем, что это — украинская территория, то с территориальной принадлежностью Крыма граждане, которые проживают на полуострове, уже определились во время референдума, заявив, что Крым является территорией Российской Федерации. Поэтому я думаю, что такой вопрос можно ставить, но, по крайней мере, ответ российского президента Путина будет понятен», — подчеркнула она, общаясь с НСН.
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Другое , Светлана Журова , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Республика Крым
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