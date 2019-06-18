Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса.
Светлана Журова: «Если по поводу Донбасса никто и не спорит с тем, что это — украинская территория, то с территориальной принадлежностью Крыма граждане, которые проживают на полуострове, уже определились во время референдума, заявив, что Крым является территорией Российской Федерации. Поэтому я думаю, что такой вопрос можно ставить, но, по крайней мере, ответ российского президента Путина будет понятен», — подчеркнула она, общаясь с НСН.