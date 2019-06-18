«Цискаридзе ревнует жену ко мне»

Российский хореограф Егор Дружинин , широко известный благодаря работе в телепроектах «Танцы» и «Фабрика звезд», высказался о своем отношении к народному артисту России Николаю Цискаридзе . В одном из интервью Дружинин рассказал о взаимоотношениях с бывшим солистом балета Большого театра, чья двоюродная сестра Вероника является его супругой.

«Мне кажется, что Ника (Николай Цискаридзе. — «Газета.Ru») всегда ревновал ко мне Нику (Веронику Дружинину), потому что они познакомились раньше, чем я с ней, и очень крепко дружили.

А тут вдруг в ее жизни появляется еще один друг, который потом становится еще к тому же и мужем. А Ника всегда был Никиным консильери», — цитирует Дружинина телеканал «Мир 24».

Вместе с тем хореограф назвал Цискаридзе «по-хорошему эгоистичным» человеком, который «был вынужден принимать» мужа близкой родственницы с 1994 года. Также Дружинин поделился «фишкой» знаменитого артиста балета — остроумно над ним подшучивать.

«Цискаридзе — гений, и гениям прощается очень многое. Я думаю, что Ника лучше, чем кто бы то ни было, знает, что он не подарок», — считает Дружинин.

По словам хореографа, ему сложно организовывать совместные проекты с полностью погруженным в работу Цискаридзе, который является руководителем Академии русского балета имени Вагановой.

«Мы работали с ним три раза, Бог троицу любит — и хватит. Ой, нет, даже не три — четыре. Мы многое что с ним делали», — поделился Дружинин.

Ранее хореограф вместе с художественным руководителем балета Todes Аллой Духовой ставил танцевальные номера для юбилейного шоу народной артистки СССР Аллы Пугачевой . В интервью изданию StarHit он рассказал об особенностях работы с Примадонной российской эстрады.

«Мы работаем с Аллой Борисовной не впервые. Рад, что она привлекла меня. С ней тяжело, строго, но мне нравится», — признался Дружинин.

По словам хореографа, певица старалась самостоятельно вникнуть в каждый нюанс выступления, и даже в свое свободное время встречалась с художниками и декораторами для обсуждения их работы.

«Еще вопрос, кто кому и что ставит. Когда дело касается танцев, Алла Борисовна сама зачастую показывает движения, и мы подхватываем. Это нетрадиционный способ. Обычно как бывает: режиссер, исходя из своих задумок, дает мне примерное задание, потом артист вносит коррективы. У нас по-другому: собираем номера, когда исполнитель на площадке», — говорил Дружинин.

Он отметил, что артистка держала под четким контролем все, что происходило на площадке во время репетиций. Также танцор обратил внимание на прекрасную физическую форму и «отличное, бодрое настроение» 70-летней звезды. По его словам, артисты репетировали выступление не реже одного раза в неделю, а вся хореография концерта была построена на «посылах, которые со сцены хочет передать Пугачева».

Концертная программа «Алла Пугачева. P. S.» в честь 70-летия певицы прошла 17 апреля 2019 года в Кремле. Выступление артистки стало ее первым подобным выходом на большую сцену за последние десять лет, что вызвало серьезный ажиотаж среди публики. Поклонники Пугачевой при этом были возмущены стоимостью билетов, доходившей до 500 тыс. рублей, и раскритиковали работу звукорежиссера артистки.

«Алла обращалась со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: «Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою», «На сцене нет звука», — написал актер Никита Ковтунов в соцсети.

Выступлением самой Пугачевой зритель остался доволен, отметив грамотно выстроенную драматургию, хорошо отрепетированную работу певицы с артистами балета, трогательный финал с выходом на сцену всей семьи артистки, а также идеальный баланс хитов и новых песен в программе.