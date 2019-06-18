Суворовские методы или потемкинские деревни

В пятницу, 14 июня состоялся день инвестора «Газпром нефти» , на котором вновь была представлена «Стратегия-2030» — документ, нацеленный на существенный рост акционерной стоимости. Во многом он будет обеспечен новым ориентиром по дивидендным выплатам. О том, удастся ли компании достичь заявленных результатов, — в авторской статье управляющего партнера компании Wmt consult Екатерины Косаревой.

По словам Александра Дюкова, компания готова в ближайшие годы увеличить планку выплат с нынешних 35 до 50 процентов чистой прибыли по МСФО. Однако о дополнительных вложениях в развитие производства и научные разработки глава компании умолчал, обещая рост доходов лишь за счет программы цифровой трансформации и перехода на сетевое управление. Подобные заявления, правда, напоминают больше шаманские заклинания, чем реально работающую стратегию.

Как «Стратегия-2020» (утвержденная в 2010 году), так и «Стратегия-2025» (утвержденная в 2013 году) предполагали рост добычи углеводородов «Газпром нефти» до 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. В 2018 году добыча компании составила 92,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Таким образом, для достижения уровня 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента в 2020 году добыча должна бы расти почти на 4 процента в год, что вряд ли достижимо. Однако если ориентироваться на 2025 год средний темп роста составляет около 1 процента ежегодно — вполне достижимый, но не впечатляющий уровень.

Тот факт, что в обеих стратегиях «Газпром нефть» ставила одинаковую цель по добыче в 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента может означать, что компания планирует близкий к нулевому темп роста в период с 2020 по 2025 годы.

Большую роль также играет газовый фактор. Неслучайно у компании нет ориентиров отдельно по добыче жидких углеводородов. Дело в том, что доля газа в общей консолидированной добыче «Газпром нефти» увеличилась с 6 процентов в 2009 году до 26 процентов в 2018 году. В то же время, добыча газа «Газпромом» за период 2009-2018 годы увеличилась лишь на 7,8 процента. В случае получения активов от материнской компании и их активной разработки с целью достижения общего уровня добычи 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента, группа «Газпром» может значительно сэкономить на выплате НДПИ. Ставка налога для независимых производителей, как известно, ниже, чем у «Газпрома».

Любопытно, что «Стратегия-2030» ориентиров по росту добычи перед собой не ставит. У нее другая задача — произвести впечатление на главного акционера в лице «Газпрома».

Как высказался в интервью журналу «Сибирская нефть» глава компании Александр Дюков , если под количественным показателем вы имеете в виду какую-то новую планку по объемам добычи — 150 миллионов или 200 миллионов тонн к 2030 году, то ее в «Стратегии-2030» нет…

«Сегодня, — уточняет Дюков, — мы ставим перед собой цель закрепиться в топ-10 мировых публичных нефтяных компаний по объемам добычи жидких углеводородов. И мы понимаем, что для этого нам нужно расти быстрее рынка. Исходя из сегодняшней ситуации в отрасли, наш рост по добыче должен составлять в среднем два процента и более в год. Но в дальнейшем эта цифра может меняться. Будет рынок расти быстрее — будем стремиться к более быстрому росту и мы».

Далее Дюков говорит о «рыночных неопределенностях», которые влияют на деятельность компании. «Цены на нефть меняются очень часто, при этом амплитуда этих изменений может быть существенной даже в течение одного года… Да, глобально мы понимаем, что спрос на нефть останется достаточно высоким еще не одно десятилетие. Но каким именно будет баланс спроса и предложения в каждый конкретный момент и, соответственно, какой будет цена, невозможно спрогнозировать на долгосрочную перспективу».

Иными словами, «Газпром нефть» заявляет, что будет подстраивать свои производственные показатели под «рыночные неопределенности», спрогнозировать которые невозможно. Умение плыть по течению трудно назвать стратегией. Как известно, плавать по течению может даже дохлая рыба.

При знакомстве с новой стратегией «Газпром нефти» трудно избавиться от ощущения, что читаешь рекламный буклет. В документе обозначены три стратегические цели и три триггера роста акций «Газпром нефти»: закрепиться в топ-10 мировых публичных нефтяных компаний по добыче жидких углеводородов; стать одним из самых эффективных производителей нефти в мире по показателю EBITDA на тонну; стать лидером в отрасли по возврату на средний капитал, показатель ROACE не менее 15 процентов.

Сами по себе цели не вызывают вопросов. Вопросы возникают при ознакомлении с инструментами достижения этих целей. В своей новой стратегии «Газпром нефть» не анонсирует масштабных инвестиционных программ на освоение новых месторождений и разработку новых технологий. А ведь основные активы «Газпром нефти» находятся в Западной Сибири — регионе с падающей добычей. По выражению одного из топ-менеджеров компании, легко обеспечить масштаб, купив множество проектов, обеспечить высокую текущую выручку, потратившись на дорогое оборудование. Новый стратегический показатель — возврат инвестиций на вложенный капитал — заставляет «Газпром нефть» достигать целей «по-суворовски — не числом, а умением».

По-суворовски — не значит дедовскими методами. Эффекта «Газпром нефть» планирует добиваться с помощью цифровизации и перехода на сетевой принцип управления. Этакий Фейсбук, Амазон и Алибаба в нефтегазовом исполнении. Особо впечатляют показатели, которых к 2030 году должна добиться «Газпром нефть» с помощью виртуализации производственных процессов.

К примеру, за счет перехода на сетевую структуру управления запланировано увеличение производительности труда на 25 процентов. Западные компании бьются над ростом производительности труда в 0,1 — 0,01 процента, считая это успехом. Но для русского человека это не показатели. У нас, если заставить богу молиться, то все знают, какие будут последствия…

Планирование такого роста помимо сомнений вызывает целый ряд вопросов по сегодняшней организации труда в компании. Установленная «Газпром нефтью» планка в 25 процентов означает, что уже сегодня можно увольнять из компании четверть всего персонала, выдавая это за «сетевизацию управления». Скорее всего, топ-менеджмент, преследуя цель в короткие сроки продемонстрировать свою потрясающую эффективность, действительно сократит рабочие места, хорошо еще если не на четверть, а оставшихся сотрудников заставит больше работать за меньшие деньги. Знакомый рецепт «эффективных управленцев» из 90-х. Ради сиюминутной выгоды под угрозу ставится работа крупного предприятия стратегической отрасли страны.

Впрочем, одними сокращениями персонала добиться решения задач, поставленных в «Стратегии-2030», вряд ли удастся. Поэтому «Газпром нефть» делает также ставку на цифровизацию, обещая снизить CAPEX и OPEX на 10 процентов. Александр Дюков считает, что «цифра» позволит получать дополнительно не менее 20 процентов от операционной прибыли каждый год. В абсолютном выражении это приблизительно 200 миллиардов рублей. Прямо голова кругом от этих планов! Нефтяное Эльдорадо, а не цифровизация! Куда смотрят остальные нефтяные компании?

Правда, когда руководство «Газпром нефти» презентует инвесторам свои планы, его почему-то не смущает тот факт, что компания ВР (один из лидеров по внедрению интеллектуальных решений в нефтегазовом комплексе) отметила недавно, что цифровизация позволит ей увеличить операционную прибыль на какие-то жалкие два-четыре процента. Амбиции «Газпром нефти» в десять раз выше.

По оценкам той же ВР, цифровые технологии позволят к 2050 году увеличить объемы извлекаемого углеводородного сырья на 30 процентов, и на 30 процентов снизить общую себестоимость добычи. Однако, по словам экспертов Vygon Consulting, «в действительности прогнозируемых результатов от внедрения цифровых решений можно достичь только при комплексном подходе к разработке и внедрению таких технологий, а не в единичных случаях их применения. Причем, чтобы к 2035-2050 годам выйти на ожидаемый уровень, уже сейчас необходимо инвестировать во внедрение и разработку умных технологий».

Иными словами, существенного эффекта от цифровизации стоит ждать на горизонте 2040-2050 годов и при условии крупных инвестиций, сделанных сегодня-завтра. И уж никак нельзя рассматривать цифровизацию в качестве инструмента значительного увеличения добычи да еще и экономии средств в среднесрочной перспективе (до 2030 года). Так что заявления «Газпром нефти» скорее создают гипнотический эффект от модного слова «цифровизация», нежели являются реальным механизмом по вхождению в мировой отраслевой топ-10.

Незамысловаты и методы, с помощью которых «Газпром нефть» планирует добиться роста курса акций. Одним из ключевых пунктов «Стратегии-2030» значится увеличение дивидендов до 50 процентов от консолидированной чистой прибыли. Уже в прошлом году дивиденды были увеличены вдвое и достигли 142,2 миллиарда рублей. Это составило 37,8 процента прибыли, которая достигла в прошлом году 377 миллиардов рублей.

В презентации для акционеров «Газпром нефть» сообщила о намерении достичь 50-процентной планки по дивидендам не позднее 2021 года. Отвечая на вопрос, может ли этой произойти раньше — по итогам 2019 года, Александр Дюков заявил, что гарантий он дать не может, но не исключает такого варианта. Одним словом, есть над чем подумать акционерам.

Благодаря столь щедрой дивидендной политике ожидается, что дивидендная доходность акций «Газпром нефти» составит 11 процентов. Но список приятных новостей для акционеров компании на этом не заканчивается. Дивиденды собираются платить каждые полгода. При этом «Газпром нефть» намерена не снижать их размер даже в случае падения цен на нефть и прибыли компании, гарантируя дивидендную доходность выше средней по сектору.

Внимание, вопрос: кто является акционером «Газпром нефти»? Кому все эти молочные реки и кисельные берега? Свыше 95 процентов акций «Газпром нефти» принадлежат «Газпрому», который и получит рекордные дивиденды. А взамен «Газпром нефть» рассчитывает получить права оператора на все нефтяные ресурсы газового монополиста. В «Стратегии-2030» это сформулировано в виде задачи по увеличению своих запасов на 30 процентов. Вот что значит работать не с инвестициями, а «по-суворовски».

«Газпром нефть» знает, на какую точку давить. Долг «Газпрома» в 2018 году резко вырос, достигнув 3,014 триллиона рублей. Это новый рекорд за всю историю компании, который на 26 процентов превышает показатель годичной давности. Между тем свободный денежный поток газового гиганта по итогам прошлого года остался нулевым.

Рекламный буклет «Газпром нефти» под названием «Стратегия-2030» рассчитан на принятие решения здесь и сейчас. Снижение CAPEX и OPEX на десять процентов даст лишь краткосрочный положительный эффект, освободит средства, необходимые для выплат повышенных дивидендов «Газпрому». Но затем такая экономия приведет к сокращению добычи из-за недостатка финансирования.

Нельзя сказать, что «Газпром нефти» некуда деть денежные средства, и поэтому она столь щедро делится ими с материнской компанией. Достаточно вспомнить многочисленные скандалы вокруг Московского НПЗ, который постоянно обвиняют в загрязнении столичного воздуха. Соцсети полны жалоб от жителей окрестных районов. Но «Газпром нефть» продолжает настаивать на том, что МНПЗ не виноват в «плохих» запахах, и они возникают (вот совпадение!) в районе завода по другим причинам. И немудрено — у «Газпром нефти» ведь нет денег на перенос вредного производства за пределы Москвы, все средства пойдут на выплату повышенных дивидендов своему акционеру.

Злые языки утверждают, что вся история с новой программой роста выплаты дивидендов, упакованной в новомодную терминологию, нацелена на личный пиар-эффект для Александра Дюкова. В руководстве страны должны обратить внимание на «эффективного менеджера», который выводит «Газпром нефть» в топ-10, спасая при этом материнскую компанию от финансовых неурядиц.

Еще более злые языки шепчут, что в случае возможной отставки Алексея Миллера кандидатура Александра Дюкова на пост главы газовой монополии при таком раскладе становится практически безальтернативной.