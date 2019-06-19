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Журналисты обнародовали новые подробности гибели MH17 

Рамблер + ещё 26 2 часа назад
Фото: Forbes.ru
В Нидерландах журналисты программы Nieuwsuur назвали имена-фамилии людей, которые, по их мнению, имеют непосредственное отношение к сбитому ракетой в небе над Донбассом малазийскому самолёту Boeing 777–200 в 2014 году. Информацию СМИ передал украинский военный Иван Безъязыков.
По словам журналистов, СБУ подозревает Безъязыкова в возможном взаимодействии с военными ДНР и ЛНР. Сегодня он находится под следствием. Украинский на одном из допросов рассказал, что к крушению малазийского лайнера причастен командир 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев, руководивший руководил передвижением колонны с ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит самолёт. Кроме того непосредственное отношение к инциденту якобы имеют глава разведывательной группы Сергей Дубинский с позывным «Хмурый» и его заместитель Олег Пулатов. По словам журналистов, разведчики, действовавшие на территории Донбасса, также принимали участие в транспортировке зенитного комплекса.
Малайзийский Boeing, выполнявший рейс «Амстердам — Куала-Лумпур» потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В катастрофе погибли 298 человек. Международная следственная группа заявила, что самолёт якобы сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который состоял на вооружении бригады военнослужащих из Курска. МИД РФ в ответ назвал заявления следователей голословными, а президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия примет выводы специалистов только тогда, когда примет активное участие в расследовании, к которому российских экспертов не допускают. Окончательные итоги расследования ещё не подведены. 19 июня пройдёт очередная пресс-конференция с участием представителей Совместной следственной группы.
Комментарии
Другое , Сергей Дубинский , Владимир Путин , Boeing , МИД , СБУ , Нидерланды
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