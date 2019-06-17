Ланской грозит судом за клевету о своих изменах Началовой

На днях СМИ вновь вспомнили про певицу Юлию Началову , которая умерла 16 марта 2019 года от заражения крови. Продюсер Олеся Сазыкина, которая была близкой подругой исполнительницы, в интервью рассказала о том, что бывший муж Началовой, музыкант Дмитрий Ланской изменял ей. Ланской назвал обвинения лживыми и теперь намерен идти в суд. Об этом он сам рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко. «Я собираюсь довести дело до конца» Дмитрий считает, что писать негативные материалы о судьбе человека, которого уже нет в живых, некорректно. Ведь Юля не может опровергнуть эту информацию. А он сам уже устал оправдываться за события 15-летней давности.

— Я не обижен. Просто, согласитесь, что это странно: информации уже 15 лет, нет в живых человека, который может подтвердить или опровергнуть эти слова, а я нахожусь в положении, когда мне приходится выступать в оправдательной позиции. Я устал от этого. Несерьезно перепечатывать фотографии, которым больше 15 лет с искаженной информацией.

Первый скандал на эту тему был связан с трагическими событиями (Ланской имеет в виду статьи о смерти Юлии Началовой — Прим. Ред.). Тогда я никак не отреагировал на это в правовом поле. Сейчас же собираюсь довести дело до конца, потому что так себя вести со мной нельзя. Вот такая моя скромная позиция, — прокомментировал бывший супруг Началовой.

Началовой было всего 20, а Ланскому 23, когда они поженились. Фото: globallookpress. «Подруга Юли сказала, что не давала интервью» После того, как Дмитрий прочитал новую волну негатива в свой адрес, он связался с Олесей Сазыкиной. Та отказалась от цитат, которые были приведены в интервью с ее слов. Также Сазыкина пообещала записать и разместить на личных страницах в социальных видеообращение, чтобы опровергнуть информацию:

Юлия и Дмитрий состояли в браке 3 года. Фото: globallookpress.

— Подруга Юли (имеется в виду Олеся Сазыкина — Прим. Ред.) сказала, что не давала интервью. У меня это есть в переписке с ней. Она обещала разместить видео с опровержением, но до сегодняшнего дня этого не случилось, — рассказал порталу Teleprogramma.pro Ланской.

Дмитрий Ланской намерен судиться. Фото:@lanskoymusic.

Справка Teleprogramma.pro За своего первого мужа, музыканта и певца Дмитрия Ланского, Юлия Началова вышла 20 января 2001 года. Тогда невесте было всего 20 лет, а ее избраннику 23 года. Молодые люди прожили в браке 3 года. В 2004 году они официально развелись. Детей у Юлии и Дмитрия не было.