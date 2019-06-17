Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Динозавра приняли за китайского полководца 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Одной из них был эпизод его схватки с тигром, якобы произошедший на территории нынешней провинции Цзяньсу на востоке страны. От поединка даже остались отпечатавшиеся на камне следы, находящиеся на горе в окрестностях города Синьи. Во всяком случае, так считали местные жители. Но палеонтологи, осмотрев следы, пришли к иному заключению.
Как сообщает РИА Новости, четыре отпечатка оказались окаменелыми следами динозавра, шедшего по своим рептильным делам около 100 миллионов лет назад. Как сообщил агентству «Синьхуа» один из авторов исследования Син Лида (Xing Lida), за это время отпечатки были сильно повреждены: у двух следов были утрачены по три пальца, после чего оставшаяся часть стала напоминать след человеческой ступни. В действительности это был зауропод, четвероногая травоядная рептилия, близкий родственник диплодоков и бронтозавров, но, очевидно, поменьше.
Сейчас исследователи работают вместе с местными властями, чтобы защитить редкую находку. Предполагается, что она может иметь определенное значение для понимания эволюции динозавров.
Исследование провели китайские и американские палеонтологи. Результаты их изысканий были опубликованы в научном журнале Geological Bulletin of China.
Популярная механика: последние новости
Американцы построят дорогу вокруг упавшего камня Radiohead передадут украденную музыку на борьбу с глобальным потеплением Потрясающая подборка фотографий скелетов динозавров "взорвала" Сеть
Комментарии
Другое , Синьхуа , Синья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США заговорили о новой войне278
«Так это не русские?»: Раскрыта правда об атаке на «Донбасс»363
Экс-комбат «Донбасса» ответил на признание генерала ВСУ69
Михалков откроет сеть винных ресторанов34
Страшная фотография Быстрицкой взволновала Первый канал6
Видео
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
06:04
Лавров и глава МИД Южной Кореи подводят итоги встречи
Политика
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
02:06
Калягин госпитализирован
Шоу-бизнес
03:29
США заговорили о новой войне
В мире Статьи
03:33
Умер серийный отравитель пассажиров электричек
Происшествия Криминал
01:10
Полеты Су-27 и Су-30 на малых высотах сняли на видео
Армия Оружие
01:10
Опубликовано видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Оружие Армия
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
00:13
Глава Дагестана экстренно госпитализирован
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение