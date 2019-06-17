Звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская похудела на 30 килограммов 

Певица примерила дерзкий наряд
Одна из самых ярких участниц шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская однажды призналась журналистам, что мечтает похудеть до 48-го размера одежды. Три дня назад 36-летняя артистка заявила, что за последнее время ей удалось сбросить 30 килограммов. В честь такого события она опубликовала на личной странице «Инстаграма» снимок, где позирует в черном латексном костюме, подчеркивающем фигуру.
«Помогите выбрать наряд для семейного ужина. Варианта два: 1.в этом, 2.либо вообще остаться без ужина и не есть на ночь. Хотя, чтобы пойти в этом, мне и так придется не есть на ночь. Еще месяцев 6» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост певица. В комментариях подписчики похвалили звезду за смелость и силу воли.