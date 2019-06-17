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Звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская похудела на 30 килограммов 

WomanHit.ru + ещё 4 17 июня 2019
Фото: WomanHit.ru
Певица примерила дерзкий наряд
Одна из самых ярких участниц шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская однажды призналась журналистам, что мечтает похудеть до 48-го размера одежды. Три дня назад 36-летняя артистка заявила, что за последнее время ей удалось сбросить 30 килограммов. В честь такого события она опубликовала на личной странице «Инстаграма» снимок, где позирует в черном латексном костюме, подчеркивающем фигуру.
«Помогите выбрать наряд для семейного ужина. Варианта два: 1.в этом, 2.либо вообще остаться без ужина и не есть на ночь. Хотя, чтобы пойти в этом, мне и так придется не есть на ночь. Еще месяцев 6» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала пост певица. В комментариях подписчики похвалили звезду за смелость и силу воли.
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