Индийская девочка умерла в пустыне Аризоны, пока ее мать искала воду

Шестилетняя девочка из Индии умерла от теплового удара в пустыне Сонора (штат Аризона, США ) после того, как ее мать оставила ее вместе с другими мигрантами, а сама ушла на поиски воды. Об этом сообщило агентство Reuters.

Девочка Гурупреет Каур была обнаружена пограничным патрулем США к западу от Луквилля, штат Аризона, в среду, 12 июня, когда температура воздуха достигла 42 градусов.

Смерть шестилетней девочки стала вторым зарегистрированным случаем смерти ребенка-мигранта в этом году в южных пустынях Аризоны.

По словам представителей иммиграционной службы, все большее число граждан Индии въезжают в Соединенные Штаты из Мексики . Они среди тысяч африканцев и азиатских мигрантов пытаются совершить переход трудное путешествие во главе с контрабандистами.

Девочка и ее мать были среди группы из пяти граждан Индии, которых контрабандисты высадили в отдаленном пограничном районе во вторник, 11 июня, в 10 часов утра, в 27 км к западу от Люквилла, пограничного города США Пройдя некоторый отрезок пути, мать девочки и еще одна женщина отправились на поиски воды, оставив девочку с третьей женщиной и ее ребенком.

Две женщины бродили по пустыне в течение 22 часов, прежде чем их нашел агент пограничного патруля США.

Через четыре часа после этого агенты пограничного патруля обнаружили тело погибшей девочки в 1,6 км от границы.

По словам врача, девочка умерла от гипертермии, ее смерть была признана несчастным случаем.

В материале указывается, что до 30 мая в Южной Аризоне было зарегистрировано 58 смертей мигрантов, в основном причины летальных случаев связанны с жарой. В 2018 году было зарегистрировано 127 смертей.

Один из патрульных агентов службы заявил, что в смерти девочки виноваты контрабандисты.

Правозащитница Хуанита Молина сказала, что отчасти виноваты и меры безопасности на границе с США, а также истощенное состояние детей-мигрантов из Индии, когда они добераются до границы.

«Они пытаются разгрузить людей в местах, где они сами могут избежать обнаружения», — говоритправозащитница о контрабандистах.

«Для маленького ребенка смерть может наступить очень быстро», — добавила она.