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Индийская девочка умерла в пустыне Аризоны, пока ее мать искала воду 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Шестилетняя девочка из Индии умерла от теплового удара в пустыне Сонора (штат Аризона, США) после того, как ее мать оставила ее вместе с другими мигрантами, а сама ушла на поиски воды. Об этом сообщило агентство Reuters.
Девочка Гурупреет Каур была обнаружена пограничным патрулем США к западу от Луквилля, штат Аризона, в среду, 12 июня, когда температура воздуха достигла 42 градусов.
Смерть шестилетней девочки стала вторым зарегистрированным случаем смерти ребенка-мигранта в этом году в южных пустынях Аризоны.
По словам представителей иммиграционной службы, все большее число граждан Индии въезжают в Соединенные Штаты из Мексики. Они среди тысяч африканцев и азиатских мигрантов пытаются совершить переход трудное путешествие во главе с контрабандистами.
Девочка и ее мать были среди группы из пяти граждан Индии, которых контрабандисты высадили в отдаленном пограничном районе во вторник, 11 июня, в 10 часов утра, в 27 км к западу от Люквилла, пограничного города США Пройдя некоторый отрезок пути, мать девочки и еще одна женщина отправились на поиски воды, оставив девочку с третьей женщиной и ее ребенком.
Две женщины бродили по пустыне в течение 22 часов, прежде чем их нашел агент пограничного патруля США.
Через четыре часа после этого агенты пограничного патруля обнаружили тело погибшей девочки в 1,6 км от границы.
По словам врача, девочка умерла от гипертермии, ее смерть была признана несчастным случаем.
В материале указывается, что до 30 мая в Южной Аризоне было зарегистрировано 58 смертей мигрантов, в основном причины летальных случаев связанны с жарой. В 2018 году было зарегистрировано 127 смертей.
Один из патрульных агентов службы заявил, что в смерти девочки виноваты контрабандисты.
Правозащитница Хуанита Молина сказала, что отчасти виноваты и меры безопасности на границе с США, а также истощенное состояние детей-мигрантов из Индии, когда они добераются до границы.
«Они пытаются разгрузить людей в местах, где они сами могут избежать обнаружения», — говоритправозащитница о контрабандистах.
«Для маленького ребенка смерть может наступить очень быстро», — добавила она.
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Другое , Индия , Мексика , США
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