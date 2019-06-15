Виртуозова открыла в Солнечногорске фестиваль в рамках программы «Лето в Подмосковье»

На фестивале состоялось открытие обновленного городского пляжа с белым кварцевым песком и отдельной зоной бассейнов. Также прошли соревнования по пляжному волейболу, петанку, силовое экстрим-шоу. Посетители могли прокатиться на вейкбордах и лодках.

«Очень приятно быть сегодня в Солнечногорске. Благоустроенные пляж и набережная станут точками притяжения для тысяч людей. Вообще, программа на это лето в Подмосковье богатая — мероприятия пройдут во всех муниципалитетах области. Например, уже на следующей неделе в Клину стартует наш традиционный фестиваль Чайковского, 7-8 июля в Горках Ленинских пройдет джаз-фестиваль Игоря Бутмана. В рамках «Подмосковных вечеров» запланировано множество фестивалей на любой вкус, и, конечно, все мы ждем старта большого велопробега, который пройдет 20 июля», — сказала Виртуозова.

В рамках фестиваля вице-губернатор поучаствовала в приготовлении самого большого бургера в Подмосковье, его вес составил около 15 килограммов.