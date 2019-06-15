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Виртуозова открыла в Солнечногорске фестиваль в рамках программы «Лето в Подмосковье» 

РИАМО + ещё 1 5 часов назад
Фото: © Денис Трудников
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в Солнечногорске пляжный фестиваль «Сенеж — берег солнца», который проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье», передает в субботу корреспондент РИАМО.
На фестивале состоялось открытие обновленного городского пляжа с белым кварцевым песком и отдельной зоной бассейнов. Также прошли соревнования по пляжному волейболу, петанку, силовое экстрим-шоу. Посетители могли прокатиться на вейкбордах и лодках.
«Очень приятно быть сегодня в Солнечногорске. Благоустроенные пляж и набережная станут точками притяжения для тысяч людей. Вообще, программа на это лето в Подмосковье богатая — мероприятия пройдут во всех муниципалитетах области. Например, уже на следующей неделе в Клину стартует наш традиционный фестиваль Чайковского, 7-8 июля в Горках Ленинских пройдет джаз-фестиваль Игоря Бутмана. В рамках «Подмосковных вечеров» запланировано множество фестивалей на любой вкус, и, конечно, все мы ждем старта большого велопробега, который пройдет 20 июля», — сказала Виртуозова.
В рамках фестиваля вице-губернатор поучаствовала в приготовлении самого большого бургера в Подмосковье, его вес составил около 15 килограммов.
Также в рамках пляжного фестиваля прошел концерт известного джаз-бэнда страны «Фонограф» под руководством Сергея Жилина. Музыканты выступили с программой «Let it BEatles!».
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Другое , Сергей Жилин , Наталья Виртуозова , Игорь Бутман , РИАМО , Московская область , Солнечногорск
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