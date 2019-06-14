Космонавт Юрий Батурин открыл закон уплотнения времени

Сын профессионального разведчика, выпускник МФТИ, инженер-физик в НПО «Энергия», правовед, помощник президента России, космонавт-исследователь, совершивший два полета — на орбитальную станцию «Мир» и на МКС, публицист и секретарь Союза журналистов России, историк науки, директор академического института и член-корреспондент РАН, организатор кафедры компьютерного права в МИФИ, преподаватель в Дипакадемии и профессор на журфаке МГУ, соавтор закона о СМИ, автор и редактор-составитель энциклопедических книг об истории и перспективах мировой космонавтики, научных экспериментах в космосе, о парадоксах юриспруденции и основах нашего конституционного строя…

Возможно ли, чтобы все перечисленное уместилось в жизни одного человека и органично развивалось? Полковник запаса, действительный государственный советник I класса, Герой Российской Федерации и добрый друг «Российской газеты» Юрий Михайлович Батурин своим примером не устает доказывать: возможно многое, если сильно захотеть и не позволять себе лениться.

На этой неделе, когда мы всяк по-своему отмечали День России и слушали в исполнении Владимира Высоцкого «Притчу о времени» из радиоспектакля «Алиса в стране чудес», Юрий Батурин был погружен в новые проекты, о которых мы скоро узнаем. И, между делом, принимал поздравления друзей-товарищей с 70-летием.

Сам того не подозревая, он личным примером доказал и ярко проиллюстрировал теоретический вывод Сергея Петровича Капицы о том, что время с развитием нашей цивилизации «стремительно уплотняется». Есть ли в библиотеке Батурина книга Капицы «Парадоксы роста», я утверждать не берусь, но свое первое — инженерное — образование Юрий получил в Физтехе в Долгопрудном, где объединенную кафедру физики возглавлял в свое время профессор Сергей Капица, а ректором МФТИ был в те годы легендарный Олег Белоцерковский.

И где-то там, я думаю, кроется разгадка феномена под именем «Юрий Батурин».

Коллега Павел Гутионтов облегчил мою задачу и в номере «Новой газеты» от 14 июня приоткрыл секрет феноменальной работоспособности и, что главное, результативной деятельности ЮМ в самых разных направлениях. Думаю, будет уместно процитировать издание, где Батурин заявил о себе как профессиональный журналист и откуда с удостоверением спецкора в августе 1998 года в первый раз отравился на космическую орбиту.

"После физтеха он установил особые отношения со временем, — полагает Павел Гутионтов. — Еще в первый год работы в НПО «Энергия» остро ощутил, сколь быстро утекает дорогое время. И решил проанализировать ситуацию, завел дневник, классифицировал ежедневные траты времени не на работу или учебу — от необходимых до абсолютно пустых. Как учили на физтехе, вывел формулу — критерий эффективности использования времени, и каждый день вечером подводил итоги. В воскресенье строил недельный график.

По прошествии четырех недель — график за месяц и среднее значение эффективности. Через год потраченного на разные дела времени ему уже не требовалось вести дневник, он словно начал чувствовать физически его течение, заполнять все паузы в своем графике подходящей полезной деятельностью. Например, в электричке учить иностранные языки…"

Не удивляйтесь: Герой России, профессор, член Российской академии наук запросто ездит не только в электричке и на метро. Однажды и я, любитель за рулем, вызвался подвести его из Гагарина в Москву. Поклониться родным местам первого космонавта и принять участие в Гагаринских чтениях Юрий Батурин стремится всякий раз, когда есть хоть малейшая возможность.

До этого мы встречались с ним в Архангельске и Северодвинске, куда космонавт Батурин вместе с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, телеведущим Александром Политковским и бардом Леонидом Сергеевым приезжал поддержать на выборах нашего коллегу и просто хорошего человека Ивана Бенцу.

А потом была встреча и дискуссии совсем иного, чисто научного содержания в немецком Гархинге, где российские ученые во главе с академиком Владимиром Фортовым и российские космонавты, включая Сергея Крикалева и Юрия Батурина, обсуждали с партнерами из Общества Макса Планка полученные результаты в совместном эксперименте «Плазменный кристалл» на борту орбитальной станции «Мир» и договаривались о продолжении их на МКС.

Лет через пять, а может, шесть обобщенные результаты этой работы Юрий Батурин, ставший к тому времени директором Института истории естествознания и техники РАН, и Владимир Фортов, избранный президентом Российской академии наук, представляли в Медиацентре «Российской газеты».

По форме это была презентация научно-популярного сборника с рассказом о том, чего добилась интернациональная команда ученых и космонавтов (астронавтов) в совместном эксперименте на орбите. По сути — встреча друзей, единомышленников и партнеров. А заводила и организатор, свой среди ученых, космонавтов и журналистов — конечно же, Юрий Батурин.

В канун очередного Дня России и собственного дня рождения космонавт, ученый и юрист в одном лице выпустил книгу «Конституционные этюды» — о том, в каких обстоятельствах и кем принимался Основной закон страны, по которому мы живем последние двадцать пять лет.

По признанию самого автора, побудило его к такой работе осознание того, что газетами, радио и ТВ создан и предъявлен публике «простой, понятный, но не имеющий отношения к действительности образ документа (Конституции — А. Е.), наскоро скроенного после событий сентября — октября 1993 года». На самом деле действительность много протяженнее и сложнее, заявил тогда Юрий Батурин в беседе с корреспондентом «РГ».

Выходу его книги «Досье разведчика. Опыт реконструкции судьбы», посвященной отцу, мы радовались как своей собственной. Ведь если каждый сын напишет что-то подобное — пусть не для публикации, а хотя бы для себя и близких, мир вокруг станет лучше. Эта максима, найденная Юрием Батуриным, наиболее точно передавала мотив и общий настрой его работы, вышедшей в издательстве «Молодая гвардия».

Не менее памятной оказалась судьба и презентация в Музее космонавтики в Москве другой столь же важной книги Батурина под названием «Властелины бесконечности. Космонавт о профессии и судьбе». Одна из ее глав посвящена тому, как устроена и работает на ракетах «Союз» для пилотируемых запусков аварийная система спасения (САС). Книга объемная, но именно эту главу автору пришлось терпеливо комментировать и разъяснять, в том числе для читателей нашей газеты и пользователей сайта, когда при старте с Байконура 11 октября 2018 года случилась нештатная ситуация на второй ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Как мы теперь знаем, за что спасибо Юрию Батурину и, разумеется, создателям САС, российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хэйг остались живы и сохранили шансы на космический полет. А спустя полгода, 14 марта 2019-го, на корабле «Союз МС-12» с того же «Гагаринского старта» вновь отправились на орбиту, благополучно состыковались и ведут в эти дни плановую работу по программе МКС-59/60.

Вместе с лучшими пожеланиями тем, кто сейчас на космической вахте, журналисты «РГ» передают поздравления юбиляру, чья вахта на земле имеет свой, почти космический накал.

Дословно

Юрий Батурин: Счастье профессии, или Зачем идут в космонавты

"Что это за жизнь? — скажет кто-то. — Постоянные ограничения, риск, вред для здоровья…"

Это так. Но зато — возможность увидеть Землю (и всю нашу жизнь) со стороны, уйти в иной мир и вернуться! На каких весах измеришь, что перевесит?

Но вот что удивительно: когда всё описанное в этой книге уходит, космонавты вспоминают повседневную жизнь времен подготовки и в космосе как самую счастливую часть своей биографии. Даже не полеты, а всё вместе, потому что это такая «слойка»: без подготовки не полетишь в космос ни в первый, ни во второй раз.

По личному опыту скажу.

Попасть в отряд российских космонавтов — это счастье.

Проработать в нем почти 12 лет, каждый день общаясь с замечательными людьми — космонавтами и инструкторами, — это счастье. Годы, проведенные в отряде, — это огромный жизненный, профессиональный и научный опыт.

Из книги Ю. М. Батурина «Повседневная жизнь космонавтов».