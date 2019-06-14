Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Национальную службу взыскания» оштрафовали за угрозы должнику 

Банки.ру + ещё 1 1 час назад
Суд признал «Национальную службу взыскания» виновной в совершении административного правонарушения в части общения с должниками при возврате просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной системы судебных приставов по Омской области.
«В УФССП России по Омской области обратилась местная жительница, заявив о том, что представители ООО «Национальная служба взыскания» оказывают на нее давление. По результатам проведенной специалистами проверки аудиозаписей, прилагавшихся в качестве доказательств, было установлено, что при телефонном разговоре сотрудник компании прибегал к использованию различных недопустимых формулировок, ссылаясь на привлечение «органов внутренней власти, ОВД, СМИ», а также угрожал визитом органов опеки и попечительства к ребенку женщины», — говорится в сообщении.
Организации назначен штраф в 50 тыс. рублей.
Банки.ру: последние новости
Кузнецов: мишень для киберпреступников — физические лица 14 июня. Главное за минуту: ЦБ снизил ключевую ставку, а банки — ставки по вкладам Москва возглавила Национальный рейтинг инвестиционного климата​
Другое , МВД , Омская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС отреагировал на казнь в Белоруссии191
В Минпромторге оценили отчет о крушении SSJ1002
Могерини заметила эффект от санкций против РФ29
Стрельба блогерши в Чечне вызвала скандал14
В Грузии предложили запретить российский флаг360
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение