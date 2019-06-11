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Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Польский историк Анджей Новак рассказал новостному-порталу wPolityce, что с точки зрения геополитики конфликт между Москвой и Варшавой "на самом деле неизбежен".
"На протяжении веков Россия была — мягко говоря — нашим очень обременяющим соседом и очень сложным соперником. Нелегко переступить через геополитические обстоятельства", — считает он.
По его мнению, чтобы избежать столкновения, двум "давним соперникам" необходимо отбросить борьбу за место под солнцем и найти точки соприкосновения. Так, он напоминает, что оба народа крестили почти одновременно — на Руси это произошло через 22 года после того, как такое решение в Польше принял князь Мешко.
"По этой причине мы не можем терять надежду на то, что горизонт геополитического конфликта, не выступает в роли окончательного приговора в плане отношений между россиянами и поляками", — заключил он.
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