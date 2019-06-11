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Садальский посчитал за чудо выход Алибасова из комы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сын Бари Алибасова обнадежил всех переживающих за его отца. Как выяснилось, сегодня, 11 июня, создатель «На-на» наконец вышел из медикаментозной комы, в которую его были вынуждены погрузить медики. Пока состояние 72-летнего Бари Каримовича оставляет желать лучшего: он не помнит даже своего имени и не может говорить.
больше по темеРазин переживает, что Алибасов повторит судьбу НачаловойСоздатель «Ласкового мая» смог тайком пробраться в палату реанимации Института Склифосовского, где лежит продюсер.
Но всегда жизнерадостный и оптимистичный характер продюсеру не изменяет. На снимке, который разместил в Instagram Станислав Садальский, можно увидеть, что Алибасов, несмотря ни на что, начал улыбаться.
Выход артиста из комы Садальский назвал настоящим чудом. Он отметил, что щелочь, содержащаяся в средстве бытовой химии «Крот» и ему подобных, приводит к смертельному исходу уже при приеме внутрь 10-15 граммов. Но продюсер сумел выжить. «Врешь, Алибасова «Кротом» не возьмешь. Одно слово — Чудо!» — пишет Садальский. (function ($) {var $el=$ ("#insta-2063854117136609746_1388856875"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, Бари Алибасова доставили в больницу с тяжелейшим отравлением. Случайно проглотив едкую жидкость для канализационных труб, он получил ожоги пищеварительного тракта. Как отмечал Алибасов-младший, есть вероятность, что его отец не сможет больше никогда есть самостоятельно. Кроме того, сообщал сайт argumenti.ru, риск смерти звезды все еще остается, если в процессе заживления вскроется циркулярный ожог внутренних органов.
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Другое , Станислав Садальский , Бари Алибасов
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