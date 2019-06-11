Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом рассказал его сын, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Алибасов проснулся, однако риски внутреннего кровотечения и летального исхода сохраняются. По словам сына продюсера, его отец в настоящее время не может говорить и ничего не помнит.

«В том числе и то, что он Бари Алибасов», — добавил сын.

Медикаментозный сон, или искусственная кома — это бессознательное состояние, в которое человека вводят преднамеренно. Врачи могут регулировать продолжительность такой комы. Введение в подобное состояние помогает предотвратить необратимые изменения, угрожающие жизни пациента.

При медикаментозной коме человек находится в бессознательном состоянии, сопровождающемся глубоким торможением работы подкорки головного мозга. На определенное время врачи полностью исключают рефлекторную деятельность. В результате организм никак не реагирует на внешние раздражители: людям в таком состоянии не страшна боль. Медикаменты, используемые при процедуре, замедляют дыхательные процессы, сердце начинает биться медленнее. Наблюдается снижение температуры тела, полное расслабление мышц.

После введения человека в искусственную кому врачи вынуждены осуществлять полный контроль за работой его организма. Пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких для нормализации дыхательной деятельности и кровообращения. Человеческий организм в это время уязвим — ошибка специалистов может привести к гибели пациента.

Чаще всего искусственная кома используется при инсультах и других повреждениях мозга, чтобы снизить риск возникновения тяжелых осложнений. Уменьшение мозгового кровотока и снижение внутричерепного давления позволяют устранить отек и предотвратить некроз тканей головного мозга.

Также искусственная кома применяется при тяжелых травмах с выраженным болевым синдромом, в том числе у ожоговых больных.

Погружение пациента в состояние медикаментозного сна производится в отделениях реанимации и интенсивной терапии путем постоянного введения в кровь контролируемой дозы специальных препаратов. Чаще всего это барбитураты или их производные, угнетающие центральную нервную систему. Для погружения в медикаментозную кому подбираются высокие дозы, соответствующие стадии хирургического наркоза.

Медикаментозная кома может продолжаться от нескольких часов до нескольких недель. При выходе из комы всегда есть риск остаточных явлений. Чаще всего больные жалуются на яркие кошмарные сновидения и даже галлюцинации. Врачи связывают это с тем, что во время искусственной комы некоторая часть внешних раздражителей воздействует на нервные центры.

Выход из комы занимает определенное время. В большинстве случаев пациент не способен просто открыть глаза и встать с постели. Если он находился на искусственной вентиляции легких и ему приходилось лежать без движения, то все мышцы, включая дыхательные, будут ослаблены. На этом этапе больной может пострадать из-за нарушения дыхания, даже находясь в сознании.

После выхода из комы пациенту предстоит многому заново научиться. Больного отключают от аппарата искусственной вентиляции легких и тренируют его собственное дыхание. Такие периоды самостоятельного дыхания постепенно увеличиваются до полного отказа от искусственной вентиляции легких. Человеку, в зависимости от продолжительности комы, придется учиться самостоятельно питаться, восстанавливать способность к движению и навыки самообслуживания. Период реабилитации занимает много времени.

Риск осложнений зависит от продолжительности угнетения сознания — чем дольше медикаментозный сон, тем он выше.

Возможно развитие сердечной недостаточности, различных инфекций, пролежней или длительное пребывание пациента в вегетативном состоянии. После комы долгое время могут сохраняться симптомы, связанные с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. Период восстановления зачастую занимает недели, месяцы или продолжается неопределенно долго.

В случае, если после вывода пациента из медикаментозной комы он так и не пришел в сознание, не стал самостоятельно дышать и глотать пищу, прогноз, как правило, неблагоприятный: это либо летальный исход, либо глубокая инвалидность, когда у человека сохраняются только элементарные функции.

Согласно статистике, больные, вышедшие из коматозного состояния спустя несколько месяцев, в 50-60% случаев погибают или продолжают существовать неполноценным образом. У 30% пациентов после комы появляются основания для получения инвалидности, и только 10% людей удается достичь восстановления нормальных жизненных показателей. Несмотря на такие пессимистичные цифры, искусственная кома по-прежнему актуальна в современной медицине и остается одним из самых действенных методов спасения человеческих жизней в критических ситуациях.