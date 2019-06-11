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В парке «Зарядье» проверяют информацию о сотруднике Росгвардии, избившем промоутера 

Говорит Москва + ещё 6 1 час назад
Фото: РИАМО
Ранее telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором мужчина в форме сотрудника ФГУП «Охрана» пытается выгнать с территории распространителя программок, рекламирующих речные прогулки по Москве.
«Я похож на мента? Я сейчас [ударю тебя], [сильно] и мне ничего за это не будет!» — кричит охранник, после перепалки он бьёт промоутера и по рации просит вызвать участкового. На просьбу пострадавшего вызвать скорую сотрудник сообщает: «Сейчас я тебе вызову».
В «Зарядье» подтвердили, что на территории парка работают сотрудники ФГУП «Охрана», входящего в структуру Росгвардии, однако деталями инцидента администрация не владеет. В Росгвардии пока не прокомментировали инцидент.
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Другое , Росгвардия , Москва
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