В парке «Зарядье» проверяют информацию о сотруднике Росгвардии, избившем промоутера

Ранее telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором мужчина в форме сотрудника ФГУП «Охрана» пытается выгнать с территории распространителя программок, рекламирующих речные прогулки по Москве

«Я похож на мента? Я сейчас [ударю тебя], [сильно] и мне ничего за это не будет!» — кричит охранник, после перепалки он бьёт промоутера и по рации просит вызвать участкового. На просьбу пострадавшего вызвать скорую сотрудник сообщает: «Сейчас я тебе вызову».