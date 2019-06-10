Около 150 тысяч россиян обратились за подтверждением статуса предпенсионера 

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Почти 150 тысяч обращений поступило от россиян по подтверждению статуса предпенсионера с начала этого года, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава ПФР Антон Дроздов.
"Мы зафиксировали почти 150 тысяч обращений, 37 тысяч — через личный кабинет, порядка 109 тысяч — через офисы Пенсионного фонда", — рассказал Дроздов.
По его словам, фонд активно взаимодействует через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с другими структурами для предоставления предпенсионерам положенных им льгот.
"Например, с налоговой службой у нас работает СМЭВ, передаем данные о статусе предпенсионера, и они там принимают решения о положенных налоговых льготах. Большая работа также идет по СМЭВ и по запросам граждан и органов, куда предпенсионеры обращаются за какими то услугами", — добавил он.