Около 150 тысяч россиян обратились за подтверждением статуса предпенсионера

Антон Дроздов. МОСКВА , 10 июн — РИА Новости. Почти 150 тысяч обращений поступило от россиян по подтверждению статуса предпенсионера с начала этого года, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава ПФР

"Мы зафиксировали почти 150 тысяч обращений, 37 тысяч — через личный кабинет, порядка 109 тысяч — через офисы Пенсионного фонда", — рассказал Дроздов.

По его словам, фонд активно взаимодействует через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с другими структурами для предоставления предпенсионерам положенных им льгот.