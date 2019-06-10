Портал «Работа в России» поможет гражданам старшего возраста найти работу

Денис Васильев. МОСКВА , 10 июн — РИА Новости. Специализированный раздел «Опытные кадры» на портале «Работа в России » поможет в трудоустройстве гражданам старшего возраста, резюме таких соискателей с большим опытом работы отмечается специальным знаком, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя Роструда

"С целью содействия занятости граждан старшего возраста Роструд запустил специализированный раздел «Опытные кадры» на портале «Работа в России». Он предназначен для помощи в трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста, желающих найти работу. Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, помечаются специальным отличительным знаком. Если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь", — рассказал Васильев.

По его словам, ряд российских предприятий уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы и поставили отметку «Опытные кадры» при размещении своих вакансий.

"Так, например, судоремонтный завод в Приморском крае ищет опытного сварщика, в Камчатском крае в детскую школу искусств требуется преподаватель по классу фортепиано, на предприятие в Московской области требуется технолог кондитерского производства с опытом работы", — добавил он.